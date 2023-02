Heute im TV: Bizarrer Action-Film mit der dümmsten Geschichte aller Zeiten, aber das stört überhaupt nicht

Dead or Alive ist die Kinoversion der gleichnamigen Fighting Game-Spielereihe. Knappe 90 Minuten geht es hier um Martial Arts-Action und Damenunterwäsche. Heute läuft der Film im TV.

Fighting Games gibt es schon seit der grauen Vorzeit des Videospielzeitalters. Mit den ersten Videospieladaptionen schafften es auch viele der früheren Arcade-Prügeleien auf die Leinwand. Heute läuft mit Dead or Alive eines der prominenteren Beispiele im TV. Ähnlich wie in der Vorlage wird hier nur marginal mehr geboten als Handkanten-Action und knappe Bikinis.

Im TV: Action-Adaption Dead or Alive hält die Story bewusst hauchdünn

Und wie in der Spielereihe ist hier das sogenannte Dead or Alive-Turnier Setting unterschiedlichster Zwiste. Wrestlerin Tina (Jaime Pressly), Ninja-Prinzessin Kasumi (Devon Aoki) und Meisterdiebin Christie (Holly Valance) haben alle ihre eigenen Gründe, für das Preisgeld von 10 Millionen Dollar zu kämpfen. Aber der hinterhältige Veranstalter Donovan (Eric Roberts) verfolgt ebenfalls einen finsteren Plan.

Dead or Alive ist dramaturgisch nicht viel mehr als eine Serie aus Schlägereien und schamlos intimen Kameraeinstellungen auf Hintern und Brüste der weiblichen Figuren. Während Letzteres schon 2006 nicht mehr zeitgemäß war, werden sich Videospiel-Fans an Ersterem vielleicht eher erfreuen. Immerhin ist damit erfrischend ehrlich der Plot der Vorlage nacherzählt, auf erzwungen in den Film gepresste Handlungsstränge wird wenig Wert gelegt.

Wann läuft Dead or Alive im TV?

Dead or Alive läuft am heutigen Freitag, den 10. Februar 2023, um 20.15 Uhr auf Tele 5. Regie führte hier Hongkong-Veteran Corey Yuen, dessen meisterhafter Martial-Arts-Inszenierung leider häufiger der Schnitt des Films im Weg steht.

