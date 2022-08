Heute im TV: Blutiges Epos mit Leonardo DiCaprio von einem der größten Regisseure überhaupt

Ein Meister-Regisseur hat das brutale New York des 19. Jahrhunderts mit Leonardo DiCaprio wider auferstehen lassen. Der epische Historienfilm läuft heute im TV.

Leonardo DiCaprio haben Fans viele grandiose Auftritte zu verdanken. Einer seiner unterhaltsamsten läuft heute im TV. Gangs of New York ist bildgewaltig, detailverliebt und äußerst blutig. Kein Wunder, stammt der Film doch aus der Hand von Regie-Meister Martin Scorsese.

Im TV: Gangs of New York bietet über fast drei Stunden beste Unterhaltung

Der hat sich erneut seine umtriebige Heimatstadt vorgeknöpft, allerdings zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Brutale Banden wie die Bowery Boys und die Dead Rabbits haben in den Slums das Sagen. Bei einem Straßenkampf verliert der junge Vallon (als Erwachsener: DiCaprio) seinen Vater (Liam Neeson). Sechzehn Jahre später kehrt er zurück, um sich an dessen Mörder (Daniel Day-Lewis) zu rächen.

Schaut euch hier den Trailer zu Gangs of New York an:

Gangs of New York - Trailer (Deutsch)

Gangs of New York hat all die Bestandteile eines perfekten Historienfilms. Harte Schlachten, virtuose erschaffene Sets und Kostüme und darüber hinaus eine Story, die die Geisteshaltung einer neuen Zeit aus der Taufe hebt.

DiCaprio und insbesondere Day-Lewis füllen diesen überreichen Rahmen mit Leben, lassen den Hass und die Gier und die Verzweiflung ihrer von Schicksal und Geschichte betrogenen Figuren aufkochen. Der Rest ist blutige Action-Unterhaltung, wenn etwa zwei Gangs in fulminant inszenierten Szenen mit Hämmern, Keulen und Messern aufeinander losgehen.

Im TV verpasst? Gangs of New York bei Amazon kaufen oder leihen *

Der extrem gehaltvolle Historien-Film gefiel nicht allen. Einige Kritiker empfanden ihn als ziellos und verworren, mit mehr Ehrgeiz für seine Ausstattung als seine Charaktere (via Metacritic ). Wen aber etwas Selbstverliebtheit und der mitunter recht hohe Gewaltgrad nicht stören, dem sei der Film wärmstens empfohlen.

Wann kommt Gangs of New York mit Leonardo DiCaprio im TV?

Gangs of New York läuft am morgigen Sonntag, den 14. August 2022, um 0.50 Uhr auf ARD. Neben DiCaprio, Neeson und Day-Lewis gehören auch Cameron Diaz, Brendan Gleeson und John C. Reilly zum Cast. Der Film hat ohne Werbung eine Länge von 168 Minuten.

Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die bisherigen Streaming-Filme des Jahres. Netflix, Disney+ und Co. haben sich gegenseitig überboten mit aufwendigen Produktionen. Doch welche der Filme sind wirklich gelungen? Im Podcast reden wir über unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wie gefällt euch Gangs of New York?