Heute im TV: Bombastischer Fantasy-Blockbuster, dessen Universum vor zwei Jahren gestorben ist

Im Fernsehen läuft heute Abend ein actiongeladener Fantasy-Blockbuster, der an den Kinokassen zum Überflieger avancierte und zu einem Universum mit 15 weiteren Filmen gehört.

Das DC Extended Universe (DCEU) erwies sich in den vergangenen Jahren als eines der vielseitigsten Franchises. Mal kamen die Comicverfilmungen im Gewand eines Kriegsfilms (Wonder Woman) daher, mal verbeugten sie sich vor dem Familienkino der 1980er Jahre (Shazam!). Unser heutiger TV-Tipp lehnt sich als komplett in die Vorzüge des Fantasy- und Abenteuerkinos und war ein riesiger Erfolg im Kino: Aquaman.

Aquaman läuft heute Abend am 3. Dezember 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:05 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Dafür findet ihr hier alle Streaming-Optionen zum DC-Blockbuster.

Der erfolgreichste DC-Film läuft heut im TV: Aquaman ist ein abgefahrenes Fantasy-Abenteuer

Über die Crossover-Filme Batman v Superman: Dawn of Justice und Justice League hat der rechtmäßige Herrscher von Atlantis Schritt für Schritt seinen Weg ins DCEU gefunden. In Aquaman muss der unter dem bürgerlichen Namen Arthur Curry (Jason Momoa) bekannte Wassermann um das Überleben seiner Heimat kämpfen.

Niemand Geringeres als der Orm (Patrick Wilson), Arthurs Halbbruder, hat es auf das verborgene Königreich in den Tiefen des Ozeans abgesehen. Vor unseren Augen entfaltet sich ein erbitterter Machtkampf in den Bildern eines actionreichen wie dramatischen Unterwasser-Blockbusters, der shake­s­pearesche Dimensionen annimmt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Aquaman schauen:

Aquaman - Final Trailer (Deutsch) HD

Der Erfolg von Aquaman war alles andere als gewiss. Das abgedrehte, farbenfrohe Fantasy-Abenteuer hätte für das Publikum auch zu viel des Guten werden können. Schlussendlich avancierte der Film zum Überraschungserfolg und spielte über 1,1 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen ein – bis heute ein Rekord für DC.

Die Fortsetzung, Aquaman: Lost Kingdom, kam im Dezember 2023 als letzter DCEU-Film ins Kino. Vom absoluten Höhenflug zum einsamen Schlusslicht: Momoas Superheld hat das Franchise, das aktuell unter der Aufsicht von James Gunn komplett überholt wird, zu seinen Glanzzeiten wie zu seinen düstersten Stunden begleitet.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im April 2025 bei Moviepilot veröffentlicht.