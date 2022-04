Heute im TV: Das 3-stündige Mel Gibson-Epos, in dem Brad Pitt fast die Hauptrolle gespielt hätte

Das Historienepos Braveheart ist einer der beliebtesten Filme von und mit Mel Gibson. Beinahe hätte aber ein anderer Hollywood-Star die Hauptrolle gespielt: Brad Pitt.

Es gibt nur wenige Mel Gibson-Filmen, die so beliebt sind wie Braveheart. Das Historienepos über den schottischen Freiheitskämpfer William Wallace räumte bei der Oscar-Verleihung 1995 gleich fünf Trophäen ab, darunter die Auszeichnung für den Besten Film und die Beste Regie, die Gibson selbst übernommen hatte.

Mel Gibsons Historienepos Braveheart: Brat Pitt war die William Wallace-Alternative

Noch mehr dürfte im popkulturellen Gedächtnis die Darbietung verankert sein, die Gibson als William Wallace vor der Kamera abgeliefert hat. Beinahe hätte aber das Casting ganz anders ausgesehen: Gibson spielte zwischenzeitlich mit dem Gedanken Brad Pitt in der Hauptrolle zu besetzen, wie beim Hollywood Reporter geschrieben steht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Braveheart schauen:

Braveheart - Trailer (Deutsch) HD

Braveheart mit Pitt hätte sich sicherlich in einigen Punkten von dem Braveheart unterschieden, den wir bekommen haben. Nicht zuletzt bringt Pitt als Schauspieler eine völlig andere Energie mit als Gibson. Rund eine Dekade später sollte er dennoch zum Hauptdarsteller eines epischen Films voller Schlachten werden: In dem 2004 erschienen Troja schlüpfte Pitt in die Rolle von Achilles.

