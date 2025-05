Heute im TV: Das epische Finale der größten Fantasy-Reihe aller Zeiten

Heute könnt ihr den würdigen Abschluss einer riesigen Fantasy-Reihe im TV erleben, der als achter Teil ein actionreiches und emotionales Finale entfesselt.

Zehn Jahre nachdem die Harry Potter-Reihe mit Der Stein der Weisen im Kino ihren Anfang genommen hat, fand sie mit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 im Jahr 2011 ihren epischen Abschluss. Darin entfaltet sich der finale Kampf zwischen Harry (Daniel Radcliffe) und Voldemort (Ralph Fiennes) auf bildgewaltige und tief emotionale Weise. Heute könnt ihr den Fantasy-Kracher mal wieder im TV erleben.

Fantasy-Finale im TV: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 bringt die Zauberer-Geschichte zum Abschluss

Bereits im ersten Teil des großen Fantasy-Finales haben sich Harry, Hermine (Emma Watson) und Ron (Rupert Grint) auf die Suche nach den Horkruxen gemacht, die Voldemort als Teile seiner Seele am Leben erhalten. Nur wenn sie alle Horkruxe zerstören und es dann mit dem Bösewicht höchstpersönlich aufnehmen, können sie ihn ein für alle Mal vernichten.

Ihr Weg führt sie letztendlich – wie könnte es anders sein – nach Hogwarts, wo sich all ihre Freund:innen und Verbündeten für einen finalen Kampf gegen Voldemort und seine Todesser bereit machen. Enthüllungen, Tränen und epische Duelle sind vorprogrammiert.

Harry Potter-Urgestein David Yates lieferte auch mit dem letzten Teil einen Fantasy-Kracher voller Spannung und Emotionen, der das Wichtigste aus J.K. Rowlings dichter Romanvorlage herausholt und in ein großes Kinoerlebnis verwandelt. Auch wenn einige Szenen unter Potterheads bis heute für Kritik sorgen – Stichwort Augenfarbe und Epilog – gelingt es diesem finalen Film, die Geschichte um Harry und seine Freund:innen zu einem würdigen Abschluss zu bringen und die meisten Fragen zu beantworten.

Weltweit konnte Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 über 1,4 Milliarden US-Dollar (via Box Office Mojo ) einspielen, was ihn zum erfolgreichsten Teil der Reihe machte und zum kumulierten Einspielergebnis von über 7,7 Milliarden US-Dollar für die Reihe zutrug. Mit einer Wertung von 7,6/10 Punkten stellt der Film bei der Moviepilot-Community dazu sogar den am besten bewerteten Teil der Potter-Filme dar. In diesem Punkt scheiden sich jedoch die Geister. So setzte die Moviepilot-Redaktion im Ranking einen anderen Teil auf Platz 1.

Wann und wo läuft Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 im TV?

Eine eigene Meinung könnt ihr euch heute mal wieder im TV bilden. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 läuft am 24. Mai 2025 um 20:15 Uhr auf Sat.1. Die Wiederholung läuft am Sonntag, den 25. Mai um 16:20 Uhr. Wenn ihr beide Termine verpassen solltet, findet ihr den Fantasy-Kracher aktuell auch bequem im Streaming-Abo bei Netflix.

