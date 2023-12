Heute im TV: Das Finale einer der beliebtesten Fantasy-Reihen des Jahrtausends mit der vorletzten Rolle von Robin Williams

Heute Abend könnt ihr Robin Williams in seiner (vor-)letzten Rolle sehen: Er spielt im Finale einer Fantasy-Reihe mit, das heute im TV kommt.

Robin Williams hat in unzähligen Filmen mitgespielt und heute gibt es die Gelegenheit, seinen letzten 'richtigen' Auftritt zu sehen. Er hat zwar noch an einem weiteren Film nach Nachts im Museum 3 - Das geheimnisvolle Grabmal mitgewirkt, war dort aber nur zu hören und nicht auch zu sehen wie hier.

Heute im TV: Darum geht's in Nachts im Museum 3 - Das geheimnisvolle Grabmal

Im dritten und letzten Teil der beliebten wie erfolgreichen Fantasy-Reihe rund um den Museumsnachtwächter Larry Daley (Ben Stiller) und seine zum Leben erwachten Exponate geht alles drunter und drüber. Als eine neue Ausstellung eröffnet wird, geraten die lebendigen Ausstellungsstücke außer Kontrolle und attackieren Besucher.

Das liegt offenbar daran, dass die Magie der Tafel, die die Museumsstücke zum Leben erweckt, langsam aber sicher zur Neige geht. Um herauszufinden, woran das liegt – und um den Prozess aufzuhalten – macht sich Larry in Begleitung einiger Exponate auf den Weg nach London. Das Abenteuer läuft aber natürlich nicht ohne Komplikationen ab, ganz im Gegenteil.

Robin Williams hat in Nachts im Museum 3 seine letzte Rolle gespielt, bei der er auch zu sehen ist

Die Nachts im Museum-Reihe lebt von historischen Charakteren, die zum Leben erwachen. Neben einem ägyptischen Pharao (Ben Kingsley), Jedediah (Owen Wilson) und Attila dem Hunnen (Patrick Gallagher) gehört auch Robin Williams als Teddy Roosevelt zum aufgedrehten Ensemble.

20th Century Fox Robin Williams als Teddy Roosevelt in Nachts im Museum 3 - Das geheimnisvolle Grabmal

In Nachts im Museum 3 - Das geheimnisvolle Grabmal können wir uns ein letztes Mal von dem Kult-Schauspieler verabschieden. Danach hat Robin Williams nur noch Zufällig allmächtig gedreht, darin war er aber nicht zu sehen, sondern nur zu hören. Seine letzten Zeilen in Nachts im Museum 3 lauten dann laut idmb auch irgendwie sehr passend "Smile, my boy. It's sunrise."

TV oder Stream: Wann und wo kommt Nachts im Museum 3 - Das geheimnisvolle Grabmal?

Kabel eins strahlt den vorletzten Auftritt von Robin Williams heute, am 21. Dezember 2023, um 20:15 Uhr zur Primetime aus. Er läuft dort 115 Minuten bis 22:10 Uhr. Eine Wiederholung ist nicht geplant.

Stattdessen gibt es aber auch die Möglichkeit, sich den dritten Nachts im Museum-Streifen auf Disney+ anzusehen. Dort gehört er zum Abo. Zusätzlich haben ihn noch fünf andere Anbieter im Streaming-Angebot, und zwar Magenta TV, Apple TV, Maxdome, Google Play und Amazon.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.