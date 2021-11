Heute im TV: Das größte Schock-Ende im MCU ist drei Jahre später immer noch zu spüren

Heute strahlt ProSieben Avengers 3 aus, der mit einem unglaublichen Cliffhanger endet. Wir erläutern das tragische Infinity War-Finale und erzählen, wie es sich auf andere MCU-Filme und -Serien ausgewirkt hat.

Mit dem Marvel-Höhepunkt Avengers 3: Infinity War hat der Kampf gegen Oberbösewicht Thanos seinen tragischen Höhepunkt erreicht. Mit dem dramatischen Finale des Blockbusters ging ein Ruck durch das MCU, der jahrelange Konsequenzen ausgelöst hat.

Heute strahlt ProSieben Avengers 3: Infinity War um 20:15 Uhr aus. Wir gehen das schockierende Finale des Films nochmal durch und stellen euch alle Filme und Serien aus dem MCU vor, die von dem folgenreichen Cliffhanger betroffen waren. Wer Infinity War noch nicht gesehen hat, muss ab hier natürlich mit Spoilern rechnen.

Im Avengers 3-Finale löscht Thanos die Hälfte der Weltbevölkerung aus

Im Finale des Marvel-Films ist es Thanos tatsächlich gelungen, alle Infinity-Steine zu vereinen und zu einer übermächtigen Waffe zu bündeln. Zusammen mit dem Infinity-Handschuh und den Steinen darin schnippt der Bösewicht nur einmal mit den Fingern und löscht dadurch die Hälfte der Menschheit aus.

Dabei lösen sich auch MCU-Held:innen vor den Augen ihrer Angehörigen in Luft auf. Zu den Opfern von Thanos im dritten Avengers-Film zählen Peter Parker, Doctor Strange, Drax, Mantis, Groot, Quill, T’Challa, Wanda, Sam und Bucky.

Avengers 3-Finale zieht langjährige MCU-Konsequenzen nach sich

Ein so erschütterndes Ereignis hat natürlich Folgen für das MCU, in dem alle Filme und seit Phase 4 auch verstärkt Serien miteinander verbunden sind. Ohne zu viel zu verraten, spielt der Infinity War-Cliffhanger natürlich eine große Rolle für die Handlung des Sequels Avengers 4: Endgame.

Doch auch in anderen Filmen und Serien im MCU wird Thanos' Aktion, die im Nachhinein offiziell als Blip bezeichnet wird, in kleineren oder größeren Szenen erwähnt. Dazu zählen:

Achtung, Spoiler für alle, die Avengers: Endgame und WandaVision nicht gesehen haben: Gerade WandaVision hat dem Blip nochmal eine neue emotionale Dimension verliehen. Hier sehen wir in einer Szene, wie sich Monica Rambeau in einem hektischen Krankenhaus in Staub auflöst und drei Jahre später durch die Aktion der Avengers in Endgame wieder da ist. Während für sie keine Zeit vergangen ist, muss sie erfahren, dass ihre vorher schon schwer kranke Mutter vor Jahren verstorben ist und sie nicht da sein konnte.

Die oben genannten Werke dürften aber nicht die letzten MCU-Filme und -Serien gewesen sein, die sich auf Thanos' verheerende Tat beziehen. Spätestens bis zur vollständigen Zusammensetzung eines neuen Superhelden-Teams als Avengers-Nachfolge wird das erschütternde Ereignis aus Infinity War vermutlich weiterhin unvergessen bleiben.

