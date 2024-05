Heute im TV: Das jüngste Tarantino-Meisterwerk, das jetzt Teil eines großen Chaos wurde

Den neuesten Film von Quentin Tarantino könnt ihr euch am Sonntag im TV anschauen und er hätte beinahe eine Art Fortsetzung bekommen. Aber daraus wird jetzt nichts.

Quentin Tarantino machte zuletzt von sich reden, weil er nur noch einen letzten, zehnten Film drehen will. Dabei sollte es sich um The Movie Critic handeln, in dem mindestens eine Figur aus Once Upon a Time in ... Hollywood vorgekommen wäre. Dieser Plan hat sich mittlerweile allerdings in Luft aufgelöst und Chaos hinterlassen. Aber das bisher letzte Werk von Tarantino kommt am heutigen Sonntag im TV.

Worum geht's im TV-Tipp Once Upon a Time in ... Hollywood?

Der Tarantino-Streifen aus dem Jahr 2019 dreht sich um den Schauspieler Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) und sein Stunt-Double Cliff Booth (Brad Pitt). Die beiden schlagen sich mehr schlecht als recht durch und kämpfen um die Anerkennung, die ihnen das Hollywood des Jahres 1969 ihrer Meinung nach schuldig ist.

Genau in diesem Jahr treiben aber nicht nur haufenweise harmlose Hippies ihr Unwesen in Los Angeles, sondern auch die durchgeknallte "Family" rund um Charles Manson. Und die haben es auf die berühmte Schauspielerin Sharon Tate (Margot Robbie) abgesehen, die Ehefrau von Roman Polanski. Zufälligerweise wohnt sie nebenan von Rick...

Sony Pictures Margot Robbie als Sharon Tate in Once Upon a Time in ... Hollywood

Wie Tarantinos jüngster Film mit seinem letzten und haufenweise Chaos verstrickt ist

Quentin Tarantino hat bereits vor langer Zeit angekündigt, nur zehn Filme drehen zu wollen (Kill Bill Volume 1 und 2 zählt er zusammen). Der letzte wäre um ein Haar The Movie Critic geworden, der 1977 in Kalifornien spielen und sich um den titelgebenden Kritiker drehen sollte. Aber mit der Zeit hat sich der Film wohl zu einer Art Spin-off von Once Upon a Time in Hollywood entwickelt, auch Brad Pitts Figur war für eine Rückkehr eingeplant.



Tarantino soll das Drehbuch dann mehrfach umgeschrieben und The Movie Critic letzten Endes gleich ganz eingestampft haben. Er beginnt jetzt noch einmal von vorn mit einem komplett neuen Film, der sein krönender Abschied und Abschluss werden soll. Wir werden Cliff Booth wohl nicht noch einmal auf der großen Leinwand zu Gesicht bekommen.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Once Upon a Time ... in Hollywood?

Wenn ihr euch den aktuellsten Tarantino-Film im TV zu Gemüte führen wollt, könnt ihr das am heutigen Sonntag, dem 5. Mai um 23:00 Uhr auf ProSieben tun. Dort läuft er dann mit Werbung bis um 2:25 Uhr, aber genau dann startet auch schon die Wiederholung.

Wollt ihr den Film lieber online schauen, steht er bei Netflix im Abo parat oder kann bei Maxdome, Apple TV, Magenta TV und Google geliehen und gekauft werden.



