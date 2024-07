Heute im TV: Das spektakuläre Finale einer Sci-Fi-Reihe, die bald weitergeht und absoluten Fan-Traum erfüllt

Dass Romanadaptionen auch gelingen können, beweist unser heutiger TV-Tipp, der das Ende einer dystopischen Sci-Fi-Reihe erzählt. Ganz verabschieden müssen wir uns nicht, ein neuer Roman und ein Film wurden bestätigt.

Erste letzte Woche zeigte Kabel Eins den ersten Teil des großen Finales von Die Tribute von Panem im TV, welcher mit einem riesigen Cliffhanger endete. Heute wird dieser in Mockingjay Teil 2 aufgelöst. Damit endet eine der beliebtesten Sci-Fi-Adaptionen, doch Fans können sich freuen, denn ein weiterer Teil steht in den Startlöchern.

Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2: Die dystopische Sci-Fi-Reihe im TV

Der erste Teil von Mockingjay endet mit Peetas Angriff auf Katniss, die sich im zweiten Teil nur langsam davon erholt. Ihr Freund wurde einer Gehirnwäsche unterzogen, die es nun zu durchbrechen gilt. Alma Coin, Anführerin des Distriktes 13, versteht es aber auch Peetas Geisteszustand zu instrumentalisieren, damit sich immer mehr Menschen mit den Rebellen solidarisieren.

Von der Ereignissen traumatisiert, kämpft Katniss derweil verbissen für die Freiheit der Menschen und ist bereit, erneut ihr Leben zu riskieren. Heimlich fliegt sie an die Front, um Präsident Snow persönlich zu töten und seine Terrorherrschaft ein für allemal zu beenden.



Studiocanal Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2

Neuer Die Tribute von Panem-Film mit absolutem Fan-Liebling kommt

Erst letztes Jahr knüpfte das Prequel Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes an den großen Erfolg der Reihe an und erzählte von den ersten Hungerspielen. Nächstes Jahr wird eine weitere Geschichte erzählt, die in die Vergangenheit führt, dafür aber eine beliebte Nebenfigur aus der Katniss-Reihe in den Vordergrund rückt: Haymitch Abernathy.

Davon gehen die Fans zumindest stark aus, denn der kommende Roman Sunrise on the Reaping (erscheint am 18. März 2025) von Suzanne Collins spielt zur Zeit der 50. Hungerspiele. Bei diesen Spielen gewann der damals 16-jährige Haymitch, so sind die Spekulationen um die Titelfigur naheliegend. Offiziell bestätigt, ist die Handlung nicht, dafür ist eine Kinoadaption schon unter Vertrag und für den 20. November 2026 angesetzt. Auch Stammregisseur Francis Lawrence soll sich erneut für den Regieposten beworben haben.

Der bekam damals viel Gegenwind von den Fans, dass er das vierte Buch in zwei Teile teilte, wie er im Interview mit uns erzählte. Damals mussten die Fans auch eine Woche auf die Auflösung des Cliffhangers warten, im TV ist es zum Glück nur eine Woche gewesen. Das spannende Finale steigert die Vorfreude auf die kommenden Projekte.

Wann läuft der zweite Teil von Die Tribute von Panem - Mockingjay im TV?

Der zweite Teil des großen Finales läuft heute Abend am 9. Juli um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Die Wiederholung zeigt der Sender in der Nacht auf den 10. Juli um 01:30 Uhr. Wer sich beide Teile von Die Tribute von Panem im Doppelpack ansehen möchte, findet die Mockingjay Teile 1 und 2 auch bei Amazon Video zum Kaufen oder Leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.