Neues Hunger Games-Abenteuer kommt: Sci-Fi-Reihe wird mit absolutem Fanliebling fortgesetzt

Die Hunger Games-Reihe von Suzanne Collins wird fortgesetzt. Damit stehen die Tore für eine Verfilmung offen ‒ dessen mögliche Hauptfigur wir bereits seit Teil 1 kennen.

Die Tribute von Panem-Reihe mauserte sich Anfang der 2010er Jahre zu einem der größten Sci-Fi-Kracher, die das Kino zu bieten hatte. Nicht nur konnten die insgesamt vier Filme fast 3 Milliarden US-Dollar in die weltweiten Kassen spülen, auch machten sie Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson über Nacht zu Mega-Stars.

Letztes Jahr erwartete uns mit Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes ein Prequel um den späteren Panem-Diktator Präsident Snow in den Kinos, das dem 2020 erschienenen Roman von Suzanne Collins zugrunde lag. Seitdem wurden immer wieder Gerüchte laut, dass dies nicht die letzte Geschichte sein könnte, die wir aus dem Hunger Games-Universum hören werden ‒ und sie sollten Recht behalten. Ein neues Abenteuer wurde nun offiziell angekündigt.

Neues Hunger Games-Buch kommt: Prequel um zweites Jubel-Jubiläum ‒ und absoluten Fanliebling?

Wie Scholastic berichtet, veröffentlicht Suzanne Collins ein neues Hunger Games-Buch. Dieses soll den Titel Sunrise of the Reaping tragen, was sich auf Deutsch in etwa mit "Der Morgen der Ernte" übersetzen lässt. Dieses soll 24 Jahre vor den Ereignissen des ersten Hunger Games-Buches um Katniss Everdeen spielen und am Morgen der Ernte der 50. Hungerspiele starten, welche auch als das zweite Jubel-Jubiläum bekannt sind.

Studiocanal Woody Harrelson als Haymitch in Die Tribute von Panem

Eingefleischte Hunger Games-Fans könnten hier bereits eins und eins zusammengezählt haben. Denn beim zweiten Jubel-Jubiläum gab es einen uns bereits aus den ersten Büchern ‒ und Filmen ‒ bekannten Champion. So nahm Haymitch Abernathy (Woody Harrelson) im Alter von 16 Jahren an den 50. Hungerspielen teil ‒ und konnte diese gewinnen. Somit steht er den Tributen seines Heimatdistrikts 12, Katniss und Peeta, später als Mentor zur Verfügung.

Deshalb ist das auch die beste Nachricht für Hunger Games-Filmfans

Ob Haymitch tatsächlich Teil des Buches wird oder sich dieses stattdessen auf eine andere Figur konzentrieren wird, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Die Vermutung liegt jedoch nahe, denn Haymitch gehört im Hunger Games-Universum zu einem der absoluten Fanlieblinge. So wurde auch Hunger Games-Regisseur Francis Lawrence bereits zahlreiche Male gefragt, ob er sich vorstellen könnte, ein eigenes Prequel über Haymitch zu machen. Die Antwort darauf lautete stets: wenn Suzanne Collins eine Romanvorlage dazu schreibt.

Somit könnte in dieser Romanvorlage auch die Grundlage für eine neue Verfilmung liegen ‒ und das sogar von Panem-Urgestein Francis Lawrence. Eine konkrete Ankündigung dazu könnte womöglich sogar schon bald auf uns warten ‒ schließlich wurde auch die Verfilmung zu The Ballad of Songbirds & Snakes angekündigt, noch bevor das Buch offiziell veröffentlicht wurde. Wir dürfen also hoffen.

Collins' Roman Sunrise of the Reaping soll am 18. März 2025 in die Bücherregale einziehen.