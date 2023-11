Heute im TV: Das umstrittene Remake eines der besten Western aller Zeiten mit mehr Stars, als ihr zählen könnt

Heute kommt ein ganz besonderes Remake mit haufenweise Stars im TV: Es ist die Neuauflage eines echten Kult-Westerns, der seinerseits auch schon ein Remake war.

Western kann es eigentlich gar nicht genug geben, aber an Die glorreichen Sieben scheiden sich die Geister. Es könnte daran liegen, dass das Remake nicht mal ansatzweise an das Original mit absolutem Kultstatus heranreicht. Trotz der unglaublichen Star-Besetzung. Heute könnt ihr euch bei der TV-Ausstrahlung selbst ein Bild machen.



Darum geht's in Die glorreichen Sieben

Die Geschichte ist ein Klassiker: Ein Dorf wird von einer feindlichen Übermacht bedroht. In ihrer Verzweiflung wenden sich die Bewohner:innen an einen Kopfgeldjäger, der wiederum eine ganze Truppe anheuert, um den Ort zu beschützen. Gemeinsam bereiten sich alle auf den großen Showdown vor, bis es zum explosiven Finale kommt.



Diese bunt zusammen gewürfelte Beschützertruppe besteht nicht aus herkömmlichen Helden mit weißer Weste. Nein, im Gegenteil: Wir bekommen es hier mit Outlaws und Söldnern zu tun, klassische Revolverhelden der finstersten Sorte. Sie stellen sich im Auftrag von Emma Cullen (Haley Bennett) dem Fiesling Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard) entgegen.



Die Antihelden werden von einer unglaublichen Star-Besetzung verkörpert: Mit dabei sind Josh Farraday (Chris Pratt), Sam Chisolm (Denzel Washington), Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), Billy Rocks (Byung-hun Lee), Jack Horne (Vincent D'Onofrio), Red Harvest (Martin Sensmeier) und Vasquez (Manuel Garcia-Rulfo).

Sony Pictures Releasing GmbH Selbstverständlich wird in Die Glorreichen Sieben nicht mit Wildwest-Romantik gegeizt.

Die glorreichen Sieben ist das Remake eines Remakes und kam nicht besonders gut an

Die glorreichen Sieben gab es im Jahr 1960 schon einmal. Der Film mit Yul Brynner, Steve McQueen und Charles Bronson war seinerseits schon eine Neuauflage, und zwar von Die sieben Samurai der Regie-Legende Akira Kurosawa. Die Story bleibt fast genau dieselbe und war zwar auch schon damals etwas flach, aber das hat den Streifen nicht davon abgehalten, absoluter Kult zu werden.

Das dürfte der neuen Version wohl eher nicht passieren. Hier fehlt es sowohl an eigenen Ideen als auch an Ehrfurcht vor dem Genre, dem Original oder den eigentlichen Themen. Das Ganze wirkt eher wie Malen nach Zahlen und zeigt kein großes Interesse an der Materie. Alles, was wir bekommen, ist solide Action, ein, zwei Sprüche, viele Charaktere, die Schatten ihrer selbst bleiben und jede Menge Klischees.



Es könnte daran liegen, dass Regisseur Antoine Fuqua erstens kein besonders großer Genre-Fan ist. Er macht sich wohl eigentlich gar nichts aus Western. Zweitens hat er laut eigener Aussage das Original nie gesehen (via: Spiegel Online ). Beides zusammen ergibt denkbar schlechte Voraussetzungen dafür, einen echten Genre-Klassiker noch einmal neu aufleben zu lassen.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Die glorreichen Sieben?

RTLZWEI strahlt Die glorreichen Sieben am heutigen Sonntag, den 26. November 2023 zur Primetime um 20:15 Uhr aus.

Falls ihr zu diesem Zeitpunkt schon etwas anderes vorhaben solltet, könnt ihr euch den Streifen aber auch bei Paramount+ im Streaming-Abo zu Gemüte führen.

