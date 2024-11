Heute im TV: Der Auftakt der größten Fantasy-Reihe aller Zeiten, die bald komplett neu aufgelegt wird

Nach der Romanreihe verzauberte die gigantische Fantasywelt auch die Kinoleinwand und zukünftig die Serienlandschaft. Heute läuft der erste Teil der Harry Potter-Reihe im Fernsehen.

Wer Ende der 90er Jahre noch der Romanreihe Harry Potter aus dem Weg ging, kam spätestens 2001 mit der Verfilmung nicht mehr um das riesige Franchise herum. Weltweit wuchs eine ganze Generation mit dem Zauberschüler und seinen Freund:innen auf. Heute kommt der erste Teil Harry Potter und der Stein der Weisen im TV.

Harry Potter Teil 1 im TV: Der Zauberschüler begeisterte ein Millionen-Publikum

Wie im Sturm eroberte der Waisenjunge Harry Potter (Daniel Radcliffe) das Herz seiner großen und kleinen Fans. Von seinen Verwandten missachtet, konnte ihm nichts Besseres passieren, als auf die Zauberschule Hogwarts zu kommen. Gemeinsam mit seinen Freund:innen Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) stemmt er das erste Schuljahr in der neuen magischen Welt und hat nicht nur mit fiesen Lehrern und Mitschülern, sondern auch mit dem gefährlichen Zauberer Voldemort zu kämpfen, der schon Harrys Eltern auf dem Gewissen hat.

Das Harry Potter Franchise wurde ein weltweites Phänomen, das zu kampierenden Leseratten vor Buchläden führte. Auch an den Kinokassen wurde jeder neue Film mit Begeisterung erwartet. Ganze 7,6 Milliarden Dollar konnten die acht Teile der Fantasy-Reihe in 10 Jahren einspielen. Mit Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind wurde die magische Welt weiter ausgebaut. Doch 2026 geht es zurück zur Originalreihe mit der Harry Potter-Serie.

J. K. Rowling ist vom Drehbuch zur neuen Harry Potter-Serie begeistert

HBO plant das große Harry Potter Remake in Serienform und könnte damit einem der größten Kritikpunkte entgegenwirken, den Fans gegenüber den Filmen geäußert haben: Vieles wurde in den Filmen ausgelassen. Die Serie hat eine deutlich längere Laufzeit und soll die sieben Bücher in 7 Staffeln erzählen.

Autorin J. K. Rowling durfte bereits das Drehbuch der ersten Folge lesen und ist begeistert: "Ich bin mir sicher, dass die TV-Show die Erwartungen mehr als erfüllen wird."

Zu dem Cast ist noch nichts Genaues bekannt, nur dass laut Gerüchten wie im Theaterstück ein diverserer Cast angestrebt werde. Grundsätzlich ist es auch denkbar, dass die alten Darstellenden in neuen Rollen zurückkehren könnten. Sirius Black-Darsteller Gary Oldman könnte sich eine ganz besondere Rolle für sich vorstellen.

Wann läuft der erste Harry Potter-Film im TV?

Sat. 1 zeigt den ersten Teil der Reihe am heutigen Samstag, den 2. November um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft am 03. November um 13:05 Uhr. Wer Harry Potter und der Stein der Weisen im TV verpasst, kann ihn bei RTL+ im Abo streamen oder bei Amazon kaufen oder leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.