Heute im TV: Der Auftakt einer der längsten Filmreihen aller Zeiten, die sich seit 63 Jahren immer wieder neu erfindet

Einen echten Filmklassiker könnt ihr euch heute im TV gönnen: Mit diesem Streifen ging damals die längst legendäre Reihe mit 25 Teilen los.

63 Jahre alt, aber immer noch nichts an Charme eingebüßt hat James Bond. Genauer gesagt: Der erste Film der Reihe namens 007 jagt Dr. No mit Sean Connery. Genau dieser Klassiker bildet den Anfang und ihr könnt ihn euch heute Abend im TV zu Gemüte führen.

Der erste James Bond-Film im TV: Darum geht's in 007 jagt Dr. No

Eigentlich soll James Bond (Connery) nach Jamaika reisen, um dort den Tod eines Geheimdienst-Kollegen zu untersuchen. Aber kaum ist 007 in der Hauptstadt Kingston angekommen, ereignen sich mysteriöse Dinge und man will ihm ans Leder. Offenbar steckt ein gewisser Dr. No (Joseph Wiseman) dahinter.

Dieser Dr. No soll auf einer geheimnisvollen Insel residieren, die von seinen Schergen hermetisch abgeriegelt wird. Rund um das Eiland ranken sich Mythen: Angeblich haust dort ein feuerspeiender Drache. Aber 007 fürchtet selbstverständlich weder Tod noch Teufel und macht sich auf den Weg, dem Schurken das Handwerk zu legen.

James Bond 007 jagt Dr. No funktioniert wie jeder andere alte Bond-Film und wirkt vor allem aus historischer Sicht interessant

Wir wissen, wie Daniel Craig den Agenten im Auftrag ihrer Majestät neu erfunden hat, indem er ihm eine nahbare, verletzliche Seite verpasste. Wir haben erlebt, wie Pierce Brosnan sämtliche Bond-Klischees voll auf Anschlag gedreht hat. Aber die 63 Jahre lange 007-Historie hat eben schon eine ganze Weile davor angefangen.

Da kann es durchaus spannend und interessant wirken, sich noch einmal anzusehen, wo der Mythos seine Wurzeln hat. Auch wenn einiges aus heutiger Sicht hoffnungslos veraltet, überholt oder im schlimmsten Fall haarsträubend erscheint, macht der allererste Bond-Film immer noch jede Menge Spaß. Sean Connery war auch einfach richtig, richtig cool.

Der nächste und damit 26. James Bond-Film hat jetzt seit Kurzem endlich einen Regisseur. Eine meisterhafte Szene dieses Filmemachers ging im Zuge der 007-Ankündigung viral und zeigt schon jetzt, wie Bond 26 aussehen könnte.

TV oder Stream: Wann und wo läuft James Bond 007 jagt Dr. No?

Wenn ihr euch jetzt 007 jagt Dr. No mit Connery und Ursula Andress ansehen wollt, müsst ihr am heutigen Samstag, den12. Juli um 20:15 Uhr bei Vox einschalten. Dort läuft der Streifen dann bis um 22:35 Uhr. Eine Wiederholung kommt am Donnerstag, dem 17. Juli.

Habt ihr stattdessen eher Lust, den ersten Bond-Film zu streamen, geht das natürlich auch. Beispielsweise beim MGM+ Channel bei Amazon Prime oder sonst bei Apple TV, Maxdome, MagentaTV und Co.

