Meisterhafte Szene des neuen 007-Regisseurs geht viral: Sie zeigt schon jetzt, wie Bond 26 aussehen könnte

Dune-Regisseur Denis Villeneuve wurde offiziell als neuer James Bond-Regisseur bestätigt. Nun geht eine Szene aus einem seiner bekanntesten Filme viral und schürt große Erwartungen.

Es ist offiziell: Denis Villeneuve wird der neue James Bond-Regisseur und verwirklicht das Projekt Bond 26. Während nähere Details zu Bond 26 noch ausstehen, geht nun eine Filmszene aus Denis Villeneuves Action-Thriller Sicario viral und sorgt für hohe Erwartungen an die Bond-Fortsetzung.

So könnte der neue James Bond-Film aussehen

Auf X teilten die populären Kanäle Geek Vibes Nation und Villeneuve Fans vor wenigen Tagen eine Szene aus dem fesselnden Action-Thriller Sicario. Der Film beschäftigt sich mit dem Drogenkrieg an der Grenze zwischen Mexiko und den USA. Die virale Szene zeigt Benicio del Toro als eiskalten Killer, der Rache für den brutalen Mord an seiner Ehefrau und Tochter nimmt.

In der Szene nimmt Alejandro, ein ehemaliges Mitglied des Medellín-Kartells, am Abendessen seiner Opfer Platz, bevor er an der gesamten Familie Rache nimmt. Die Szene ist quälend langsam und fesselnd inszeniert und sorgt dafür, dass Fans bis heute den Atem anhalten. “Diese Szene ist einzigartig”, schreibt ein User, eine andere Stimme bezeichnet sie als “eine der besten in der Geschichte des Kinos”. Der Account selbst schreibt:

Allein diese Szene ist ein Beweis dafür, dass Villeneuve einen außergewöhnlichen Bond-Film machen wird.

Das wissen wir über den neuen James Bond-Film

Abgesehen vom neuen Regisseur sind noch nicht viele Details über die Fortsetzung bekannt. Denis Villeneuve, der sich mit Dune, Blade Runner 2049 und Arrival in den letzten Jahren vor allem im Science Fiction-Genre einen Namen gemacht hat, ist auch im Thriller-Genre kein Fremder. Filme wie Sicario und Prisoners beweisen, dass er das richtige Handwerk für fesselnde Inszenierungen mitbringt.

Ein Hauptdarsteller und das Startdatum für den neuen Bond-Teil stehen noch aus. Wer die Wartezeit verkürzen und sich selbst von Villeneuves Handwerk im Thriller-Genre überzeugen möchte, der kann Sicario aktuell kostenlos auf dem Channel ARTHAUS+ auf Prime Video streamen oder gegen eine Gebühr bei Prime, Apple TV, Sky oder Magenta TV leihen.