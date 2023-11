Heute im TV: Der beste Film eines untergegangenen Action-Helden, der nach 1000 Kontroversen aus Hollywood verbannt wurde

Heute läuft ein vergessenes Action-Highlight der 90er im TV. Der Star des Films hat seinen Ruf so stark ruiniert, dass er wohl nie zu seiner alten Größe zurückkehren kann.

Was ist eigentlich mit Steven Seagal passiert? Während Stallone, Schwarzenegger und andere frühere Action-Ikonen Retro-Reihen ins Kino bringen oder ihr Leben in Netflix-Dokus nacherzählen, will von dem 90er-Star niemand mehr etwas wissen. Heute läuft Alarmstufe: Rot im TV, den viele für seinen besten Film halten. Einen solchen Erfolg wird er im Leben wohl nie wieder haben.

Im TV: Der Höhepunkt es Action-Stars, der seine Karriere auf 1000 Arten verspielte

Alarmstufe: Rot dreht sich um den Koch (Seagal) eines Schlachtschiffes, das von skrupellosen Terroristen erobert wird. Hinter der Kochschürze schlägt allerdings das Herz eines ehemaligen Navy Seals, der sofort gnadenlos gegen die Fieslinge vorgeht.

Schaut euch hier den Trailer zu Alarmstufe: Rot an:

Alarmstufe: Rot - Trailer (Deutsch)

Der Film markiert für viele den Höhepunkt von Seagals Karriere (via Screenrant ). Seit über einem Jahrzehnt hält sich der ehemalige Hollywood-Star mit Action-Trash über Wasser, der direkt für den DVD-Markt bestimmt ist. An seiner Verbannung aus Hollywood, so der Tenor, ist der Schauspieler von Anfang bis Ende selbst schuld. Aber was hat er getan?

Wie diverse Quellen berichten, wurde Seagals Action-Karriere von 1000 Kontroversen aufgefressen. Die Liste an Vorwürfen gegen ihn wegen sexueller Übergriffe ist lang, ehemaligen Kolleg:innen zufolge seien sie vom Alarmstufe: Rot-Star beleidigt oder sogar geschlagen worden. Ab 1994 floppten viele seiner Filme. Die schlechte PR ließ sich nicht mehr durch Kassenerfolge rechtfertigen und Hollywood ließ ihn fallen.

Wann kommt Alarmstufe: Rot im TV?

Alarmstufe: Rot läuft am heutigen Dienstag, den 7. November 2023, um 22.15 Uhr auf Nitro. Neben Seagal sind unter anderem Gary Busey (Gefährliche Brandung) und Tommy Lee Jones (No Country for Old Men) vor der Kamera zu sehen.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

