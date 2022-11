Heute im TV: Der beste Kristen Stewart-Film vereint Smartphone-Horror mit kotzenden Geistern

Personal Shopper von Olivier Assayas ist der außergewöhnlichste Geisterfilm der letzten Jahre. Heute läuft das fantastische Werk mit Kristen Stewart in der Hauptrolle auf ServusTV.

Mit der Twilight-Saga feierte Kristen Stewart ihren großen Durchbruch. Seitdem hat sie sich eine der interessantesten Karrieren in Hollywood aufgebaut und gehört inzwischen zu den festen Größen des Weltkinos. Ausschlaggebend dafür sind nicht zuletzt ihre Zusammenarbeiten mit Olivier Assayas. Die beste daraus heißt Personal Shopper, der heute um 20:15 Uhr auf ServusTV läuft.

Schaut hier noch einen Trailer zu Personal Shopper:

Personal Shopper - Trailer (Deutsch) HD

Kristen Stewart im außergewöhnlichsten Geisterfilm des 21. Jahrhunderts

Der französische Regisseur ließ sie 2014 in dem großartigen Die Wolken von Sils Maria mit Juliette Binoche und Chloë Grace Moretz aneinandergeraten, ehe er ihr zwei Jahre später einen Film auf den Leib schrieb und damit ihre bis heute eindrücklichste Performance auf die große Leinwand bannte.



Die Rede ist von Personal Shopper, der einer der außergewöhnlichsten Geisterfilme des 21. Jahrhundert ist. Zwischen Horror und Drama entfaltet sich hier eine unheimliche Geschichte, die Kristen Stewart eine unglaubliche Bühne bietet, um mit feinen Nuancen eine zerbrechliche Figur zu formen.

Personal Shopper funktioniert allerdings keineswegs nach den traditionellen Mechanismen eines Horrorfilms, sondern variiert und verzerrt die vertrauten Genre-Elemente - stets mit einem besonderen Fokus auf die verborgenen Konflikte der Hauptfigur, die sich als sogenannter Personal Shopper - also als Einkaufsberaterin für Modefragen - ihren Weg durch Paris bahnt.

Personal Shopper, ein Film voller geheimnisvoller Bilder

Die Fashion-Metropole erstrahlt hier allerdings nicht im Blitzlichtgewitter. Stattdessen findet Olivier Assayas unaufgeregte und dennoch geheimnisvolle Bilder, die die Stadt genauso trostlos wie wunderschön aussehen lassen. Personal Shopper unterläuft Erwartungen, vereint Gegensätze und findet viele alternative Blickwinkel für ansonsten sehr vertraute Szenenabläufe und Konflikte.

© Weltkino Personal Shopper

Und dann tauchen die (irgendwann sogar Ektoplasma kotzenden) Geister auf, obwohl wir sie in der Dunkelheit weniger erahnen als erkennen können. Doch die von Kristen Stewart verkörperte Maureen ist dermaßen überzeugt von ihrer Präsenz, dass es unmöglich wäre zu leugnen, Olivier Assayas' filmische Räume wären leer. Alles, was wir in Personal Shopper nicht augenscheinlich erkennen können, spiegelt sich in Kristen Stewarts Gesicht.

Da erzählt der Film vom Leben und vom Tod, von verborgenen Traumata und düsteren Geheimnissen, von Hoffnungen und Sehnsüchten - und das alles im Kontrast zum Materialistischen mitsamt unerwarteten Grenzüberschreitungen, die schließlich in einem Austausch von kurzen Textnachrichten auf einem Smartphone ihren vorläufigen Höhepunkt finden. Olivier Assayas findet viele Ausdrucksformen für die Geschichte.

In Kristen Stewarts Gesicht bündeln sich alle Gefühle von Personal Shopper

Doch am wertvollsten ist Kristen Stewart in diesem Film als Projektionsfläche für alles Unausgesprochene, das in den Figuren und der Welt, in der sie leben, schlummert. Sie saugt sämtliche Eindrücke dieser Welt auf und stößt selbige im gleichen Moment wieder ab. Unnahbar, verschlüsselt wie ein Rätsel: Am Ende stellt sich ihre Maureen in der wohl stärksten Einstellung des Films dennoch ohne jegliche Rüstung der Kamera.

Erneut findet alles, was in Personal Shopper passiert, in Kristen Stewarts Gesicht statt und wir erhalten ein komplettes Bild des Raums, selbst wenn wir nur einen Bruchteil von diesem sehen. Einen besseren Beweis für Kristen Stewarts schauspielerisches Talent werdet ihr da draußen nicht finden.

