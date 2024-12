Heute im TV: Der beste Tarantino-Film laut über 60.000 Fans

Heute kommt einer der am meisten gefeierten Filme von Kult-Regisseur Quentin Tarantino im Fernsehen. Bei Moviepilot erhielt er von Tausenden Filmfans Spitzenbewertungen.

Quentin Tarantinos zweiter Spielfilm brachte ihm Preise und zahlreiche Nachahmer ein. Heute Abend könnt ihr euch im TV selbst davon überzeugen, ob Pulp Fiction seinem Ruf gerecht wird.

TV-Tipp: Darum geht es in dem Klassiker von Quentin Tarantino

Pulp Fiction erzählt in drei Episoden von skurrilen Gestalten im Umfeld des Verbrechens von Los Angeles. Ein Gangsterpärchen plant einen Überfall, ein Auftragskiller tanzt mit der Frau seines Chefs und ein Boxer will sich mit seiner Freundin und einem Haufen Geld davon machen. Erzählt werden die Geschichten aber nicht in chronologischer Reihenfolge, weshalb Figuren selbst nach ihrem Tod wieder auftauchen können.

Die Besetzung wartet unter anderem mit John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis und natürlich Tarantino selbst auf. Sie verkörpern einige der ikonischsten Figuren, die jemals Tarantinos Feder entsprungen sind.

Über 60.000 Filmfans haben Pulp Fiction bewertet

Pulp Fiction wurde bei Moviepilot von 63.457 angemeldeten Nutzer:innen bewertet, und zwar mit einer Durchschnitts-Note von 8,4484 Punkten. Interessanterweise kommt der bei der Kritik weniger angesehene Django Unchained auf sehr gute 8,3962 Punkte, allerdings "nur" mit etwa 45.500 Stimmen. Der am häufigsten bewertete Tarantino-Film in unserer Datenbank ist übrigens Inglourious Basterds mit über 70.000 Bewertungen und 7,8 Punkten.

Auch im Rest der Welt gilt Pulp Fiction als kanonisierter Tarantino-Klassiker. Der Film gewann 1994 die Goldene Palme der Filmfestspiele von Cannes und zementierte Tarantinos Status als einer der aufregenden neuen Regisseure des US-Kinos. Er landete als einziges Tarantino-Werk in der Sight and Sound-Liste der besten Filme aller Zeiten aus dem Jahr 2022 und taucht darüber hinaus in zahlreichen Bestenlisten etwa des American Film Institutes auf. Pulp Fiction wurde zum Fokuspunkt akademischer Diskurse über postmoderne Kunst und zur Blaupause anderer Gangster-Filme dank seiner originellen Erzählweise und Dialoge.

So könnt ihr Pulp Fiction im TV schauen und streamen

Der Tarantino-Klassiker kommt am heutigen 25. Dezember ab 22:40 Uhr bei Vox, die Wiederholung folgt am 27. Dezember ab 22:50 Uhr.

Alternativ streamt der Film in den Katalogen von Paramount+ und Magenta TV sowie in der Kauf- und Leihversion.

Dieser TV-Tipp wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.