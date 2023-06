Heute im TV: Der dümmste Sci-Fi-Film der letzten 20 Jahre, der 85 Millionen Dollar und eine Star-Besetzung verbrannte

Diesem Sci-Fi-Film wurde ein zweifelhafter Ruhm zuteil. 20 Jahre ist er inzwischen alt, trotzdem läuft er regelmäßig im TV. Heute ist es mal wieder so weit und ihr könnt den strunzdoofen The Core schauen.

Manche Filme bleiben wegen ihrer herausragenden Qualität in Erinnerung, andere wegen ihrer herausragenden Dummheit. The Core - Der innere Kern gelang dieses Kunststück. Der Sci-Fi-Katastrophenfilm ist eigentlich belanglos. Trotzdem schafft er es auch 20 Jahre nach seinem Kinostart, nicht in Vergessenheit zu geraten. Wenngleich der Ruhm fragwürdig ist.



Wann kommt The Core im TV?

The Core läuft heute um 23 Uhr ohne Werbung bei ZDF Neo

Die Wiederholung folgt am 1. Juli um 1.40 Uhr

Ihr könnt The Core zudem bei Netflix streamen

Worum geht es in The Core?

Nachdem ein riskantes Experiment das empfindliche Gleichgewicht der Erde zerstört, ist die Katastrophe kaum aufzuhalten. Es gibt jedoch noch eine letzte Chance: Sechs "Terranauten" einer Spezialeinheit der NASA dringen zum Mittelpunkt der Erde vor. Dort sollen Dr. Josh Keyes (Aaron Eckhart) und seine Crew um Pilotin Hilary Swank den unmittelbaren Erdkollaps durch nukleare Sprengung stoppen, um die Erde und mit ihr die gesamte Menschheit zu retten.

Die Dummheit von The Core ist legendär und hatte Folgen

Es macht durchaus Spaß, The Core zu gucken, und das liegt nicht nur an den seltsam miesen Effekten und komischen wissenschaftlichen Herleitungen. The Core ist ein umgekehrter Armageddon - Das jüngste Gericht. Er arbeitet nahezu zwanghaft dieselben Plotpunkte ab. Nur ergeben die im Erdinnern weniger Sinn als im Weltall (wo es bereits Michael Bay mit physikalischen Gesetzen nicht so genau nahm). Sich dieses formelhafte Spektakel mit seinen Windows 95-Spezial-Effekten anzuschauen, ist immer wieder eine große Freude.

Den wachsenden Kult-Faktor hat The Core aber eben der himmelschreienden Dummheit seines Konzepts zu verdanken: Er sorgte laut Salon dafür, dass Hollywood-Filme akkurater in wissenschaftlichen Behauptungen wurden.

Hier erklären wir das gesamte Ausmaß der wissenschaftlichen Ungenauigkeit von The Core genauer.

Ein hohes Budget und große Stars halfen dem Sci-Fi-Blockbuster nicht

Man sieht es ihm nicht an, aber The Core hat bis zu 85 Millionen US-Dollar gekostet, schreibt The Numbers . Das ist kein monumentales Budget, schon gar nicht im traditionell teuren Sci-Fi/Katastrophen-Genre. Aber etwas mehr als dieser Trash-Look wäre durchaus drin gewesen.

Auch die Besetzung steht im großen Kontrast zur restlichen Aufmachung. Oscar-Gewinnerin Hilary Swank, Aaron Eckkart, Stanley Tucci und viele andere bekannte Gesichter in den Nebenrollen sind dabei. Letztlich wurde ein gewaltiger Aufwand betrieben, nur damit The Core heute als wohl dümmster Sci-Fi-Film der letzten 20 Jahre in Erinnerung bleibt.

