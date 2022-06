Heute im TV: Der erfolgreichste Til Schweiger-Film, dessen US-Remake unfassbar schlimm gefloppt ist

Heute läuft Honig im Kopf im TV. Dem grandiosen Erfolg der Tragikomödie in Deutschland folgte ein spektakulärer Fehlschlag, als Til Schweiger ein Remake für den englischen Markt drehte.

Knapp zehn Jahre dominierten Til Schweigers Filme das deutsche Kino. Die "Schweiger-Komödie" setzte sich als Subgenre durch. Ihre Merkmal: Sentimentalität, Sepia-Ton, Pop-Soundtrack, Heimat, Familie und dezent gestreute vulgäre Witze. Der Höhepunkt dieser Ära war Honig im Kopf, mit über 7 Millionen Zuschauer:innen der erfolgreichste von Schweiger gedrehte Film.

Wenige Jahre später überblendete der Regisseur sein Meisterstück mit einem grotesken Misserfolg. Heute läuft Honig im Kopf um 20.15 Uhr bei Sat.1 im TV. Die Wiederholung folgt in der Nacht um 1.10 Uhr. Wir erzählen die fast schon tragische Geschichte des gescheiterten Remakes.

Til Schweiger drehte ein US-Remake von Honig im Kopf – und hätte es lieber gelassen

In Honig im Kopf geht es um den an Demenz erkrankten Amandus (Dieter Hallervorden). Dem Vater von Niko (Til Schweiger) und Großvater der elfjährigen Tilda (Schweiger-Tochter Emma Tiger Schweiger) geht es immer schlechter. Der Umzug ins Pflegeheim erscheint unausweichlich. Da reißen Amandus und Tilda aus und reisen ein letztes Mal nach Venedig.

Die Geschichte von Honig im Kopf ist universell und sie bringt Generationen zusammen. Der immense Erfolg des Films in Deutschland war kein Zufall. Die Idee, ein Remake für den internationalen, vor allem englischsprachigen Markt zu drehen, lag durchaus nahe. Dass sowas funktionieren kann, zeigte zuletzt der Oscar-Gewinner 2022, Coda, der auf dem französischen Hit Verstehen Sie die Béliers? basiert.

Und so drehte Schweiger seinen Erfolg nochmal, diesmal mit Nick Nolte (als Amadeus statt Amandus) in der Hauptrolle und weiteren Stars wie Emily Mortimer und Matt Dillon. Tilda (im Remake Matilda) wird von Noltes echter Tochter verkörpert, Sophia Lane Nolte. Auch im Remake gibt es also eine Verwandtschaftsverbindung innerhalb der Besetzung. Nur half diese Parallele dem Film nicht.

Das geradezu bizarre Ausmaß des Flops von Head Full of Honey

Die Mission "Erfolg von Honig im Kopf international wiederholen" ging spektakulär in die Hose. 2018 erschien das Remake – wobei es von kaum jemandem gesehen wurde. Der Film derart schlecht, von einem Flop zu sprechen wäre untertrieben. Head Full of Honey, so der englische Titel, fand in der Kinolandschaft praktisch nicht statt. Ein krasser Kontrast zum Erfolg des Originals.

Beim Start in den USA wurde das Schweiger-Werk von der Kritik zermalmt und nahm lediglich etwas über 12.000 US-Dollar ein. Ein Grund: Das Studio Warner hatte vollständig auf Marketing verzichtet und die Tragikomödie nur in wenigen Kinosälen laufen lassen, schreibt Der Spiegel .

Beim Start des Remakes in Deutschland und dem Rest der Welt ging es so weiter. Die Ausspielung brachte bizarre Zahlen hervor. So lockte Head Full of Honey am zweiten Wochenende in Deutschland nur noch 155 Menschen an. Insgesamt liegt das Einspiel bei 138.844 US-Dollar weltweit . Und das nach einer Förderung von 4,6 Millionen Euro durch den deutschen Filmfonds .

Dass Til Schweiger Head Full of Honey als "Tiefpunkt " seiner Karriere bezeichnete, dürfte da niemanden wundern.

