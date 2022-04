Nicht nur wegen Corona-Aussagen: Til Schweiger braucht Manta Manta 2, um seine Karriere zu retten

Warum macht Til Schweiger ausgerechnet jetzt, 31 Jahre nach dem ersten Teil, die Fortsetzung Manta, Manta 2? Die Antwort hat mit seinen Corona-Entgleisungen zu tun – und Tom Cruise.

Nach drei Jahrzehnten Kinokarriere hat Til Schweiger jetzt mindestens eine Sache mit Mega-Star Tom Cruise gemeinsam: Beide wärmen alte Erfolge neu auf. Wie es die Verschiebungswelle wegen des Coronavirus will, kommt in wenigen Wochen endlich Top Gun 2: Maverick in die Kinos. Darin zeigt Tom Cruise der nächsten Generation, wie man den militärisch-industriellen Komplex verherrlicht (nämlich mit geilen Stunts). Passend dazu wurde letzte Woche offiziell bestätigt, dass Til Schweiger an Manta, Manta 2 arbeitet, der sich gar nicht so unähnlich anhört. Genau wie Cruise braucht Schweiger diese Erinnerung an die gute alte Zeit. Denn jetzt geht es um seine Karriere.

Nach Corona-Aussagen: Die Manta, Manta-Nostalgie kommt für Til Schweiger gerade recht

Warum schlüpft Til Schweiger wieder in die Rolle von Ruhrpott-Raser Bertie? Liegt es an ausbleibenden Erfolgen? Am Alter? Oder sieht der ehemalige Goldjunge des deutschen Kinos keine andere Chance mehr, seinen selbstverursachten Image-Schaden zu beheben?

Schon vor der Corona-Pandemie fiel Schweiger immer wieder durch strittige Aktionen und mutmaßlich alkoholisierte Tiraden auf. In den letzten zwei Jahren schmuste er offen mit Querdenker:innen. Bei Instagram teilte Schweiger 2020 ein Video, in dem die Gefahren des Virus heruntergespielt wurden. Der Urheber: Arzt Bodo Schiffmann, der die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung in einem Interview mit Ken Jebsen mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 verglich, das Adolf Hitler die Gleichschaltung des deutschen Staates ermöglichte, wie die FAZ berichtete.

Und wo wir bei Jebsen sind: Auch den Verschwörungsideologen, der unter anderem durch antisemitische Äußerungen aufgefallen ist, vom Berliner Verfassungsschutz als "Verdachtsfall" geführt wird und wegen Covid-Fehlinformationen von YouTube verbannt wurde, unterstützte Schweiger öffentlich. In einem Kommentar zum genannten Instagram-Post bezeichnete Schweiger Jebsens Kanal KenFM als "Knaller".

"Til Schweiger wird zum Querdenker-Held"

Den rechtskonservativen Journalisten Boris Reitschuster rief der Schauspieler wiederum als seinen “Helden” aus und teilte Bilder einer gemeinsamen Bootsfahrt bei Instagram . Auch Reitschuster fiel mehrfach durch Falschinformationen zur Pandemie auf.

Zu guter Letzt trat Til Schweiger dann in einem viel kritisierten Dokumentarfilm auf. Darin sprach sich der medizinische Laie gegen die Covid-19-Impfung von Kindern aus und stellte die Behauptung auf, die Impfung sei schlimmer als die Erkrankung. Die Stuttgarter Zeitung titelte daraufhin "Til Schweiger wird Querdenker-Held", im Netz zeigten sich selbst Schweiger-Kritiker:innen überrascht davon, wie tief der Schauspieler gesunken war.

© Constantin Til Schweiger in früheren Tagen: als Bertie in Manta, Manta

Von hier aus gibt es eigentlich nur eins, was Til Schweiger tun kann, wenn er sich nicht öffentlich entschuldigen und Fehler einräumen will: seine Karriere ein paar Jahre zurückdrehen. Eine Rückkehr zu Bertie aus Manta, Manta könnte bei Menschen ohne Langzeitgedächtnis (oder Twitter-Account) die Image-Wogen glätten. Nostalgie vernebelt so einige problematische Details. Das ist allerdings weder der einzige, noch der wichtigste Grund, aus dem Til Schweiger dringend einen Hit wie Manta, Manta 2 braucht

Ob Corona oder nicht: Immer weniger Menschen wollen Til Schweiger-Filme sehen

Eigentlich ist die Fortsetzung eines Kino-Hits für Til Schweiger Alltag. Die Zweiohrküken, Kokowäähs oder Abenteuer von Conni & Co. verlassen seine Kreativwerkstatt wie am Fließband. Die Entscheidung für Manta, Manta 2 ist trotzdem außergewöhnlich, denn Schweiger stellt normalerweise keine ollen Kamellen in die Vase und hofft auf das Beste. Er setzt seine neuesten Erfolge fort. Doch davon hatte er zuletzt eher wenige. Die Karriere des Schauspielers befindet sich seit Jahren auf dem absteigenden Ast.

An dieser Stelle ein kurzer Rückblick auf Schweigers Erfolge:

Til Schweigers Erfolgskurve schoss 2007 mit Keinohrhasen in die Höhe, der 6,2 Millionen Menschen in die Kinos lockte.

Zweiohrküken (4,2 Mio.), Kokowääh (4,3 Mio.) und Kokowääh 2 (2,7 Mio.) folgten dem Trend.

Der Höhepunkt war Honig im Kopf 2014, der sage und schreibe 7,2 Mio. Kinotickets verkaufte. Damit drehte Schweiger den fünfterfolgreichsten deutschen Film der Nachwendezeit.

Seit Honig im Kopf hat allerdings kein Film mit Til Schweiger als Hauptdarsteller und/oder Regisseur die 2-Millionen-Marke geknackt. Nicht Vier gegen die Bank (1,1 Mio.), nicht Hot Dog (500.064), nicht Klassentreffen 1.0 (1,1 Mio.) oder dessen Fortsetzung Die Hochzeit (654.000). Das Klassentreffen ist besonders trist (also Film und Ergebnis), weil Schweiger damit eigentlich eine Komödien-Trilogie lostreten wollte. Dass die Fortsetzung statt Klassentreffen 2.0 in den noch unverbrannten Titel Die Hochzeit umbenannt wurde, zeigt: Lust auf ein Franchise über alternde Sexisten hatten in Deutschland wohl nicht ganz so viele Menschen, wie gedacht.

Schaut euch den Trailer für Die Hochzeit an:

Diese beiden Filme waren keine Flops, blieben aber weit unter den Erwartungen eines Schweiger-Hits. Dabei erschienen beide Jahre bzw. Monate vor dem Beginn der Corona-Pandemie, waren von der pandemiebedingten Kino-Krise also nicht betroffen. Das deutsche Publikum ist also entweder Schweiger-müde geworden oder seine Formel hat sich abgenutzt. Vielleicht sogar beides.

Selbst Manta, Manta 2 kann Til Schweiger nicht im Alleingang retten

So oder so ringt Schweiger mit derselben Herausforderung wie andere Stars: Wie übergehen ins Alter? In Die Hochzeit versuchte sich Schweiger an einem mikroskopischen Reifeprozess für seine Figur. Sein früher erfolgreicher DJ kassiert darin schlechte Kritiken für sein neustes Album. An einer Stelle wird ihm an den Kopf geworfen: "Früher hast du die Leute zum Tanzen gebracht!" Thomas aber will nicht seinen alten Hits nachjagen, er will sich weiterentwickeln. Der chaotische Macho mit dem Herz aus Gold, den Schweiger im Großteil seiner Erfolgsfilme darstellte, muss sich im Film ebenso wie der Schauspieler selbst mit seinem Alter auseinandersetzen. Doch das wollten offensichtlich nicht genug Menschen sehen.

Manta, Manta 2 wirkt nun wie eine Kapitulation vor dem Geschmack des Publikums und dem Altern. Schweiger spielt nochmal einen seiner Greatest Hits, so wie Tom Cruise sich trotz fortschreitendem Alter von einem Mission: Impossible-Film zum nächsten turnt. Viel mehr bleibt dem Hollywood-Star nicht übrig, Stunts sind schließlich sein Markenzeichen geworden.

Manta, Manta 2 ist Til Schweigers Top Gun 2: Maverick. Der Film muss funktionieren, wenn Schweiger finanziell haltbar bleiben soll. Auf andere Weise haltbar ist er ja längst nicht mehr.