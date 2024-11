Heute im TV: Der erfolgreichste Western aller Zeiten geht fast 3 Stunden und langweilt keine Sekunde

Unser heutiger TV-Tipp ließ die Kinokassen klingeln und stieß Der mit dem Wolf tanzt vom Western-Thron. Das fast drei Stunden lange Epos überzeugt mit seinen Figuren und langweilt keine Sekunde.

Quentin Tarantino ist ein bekennender Western-Fan. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis er seinen eigenen drehte. Sein siebter Film sollte es dann sein: Django Unchained ist nicht nur einer von Tarantinos besten Filmen, sondern auch der erfolgreichste Western aller Zeiten. Heute läuft das 165-Minuten-Epos im TV.

Quentin Tarantinos Django Unchained im TV: Blutiger Western langweilt keine Sekunde

Im blutigen Western Django Unchained nimmt der deutsche Kopfgeldjäger Dr. King Schultz (Christoph Waltz) den Sklaven Django (Jamie Foxx) unter seine Fittiche. Das Duo ist auf dem Weg zum diabolischen Plantagenbesitzer Calvin Candie (Leonardo DiCaprio), der Djangos Frau Broomhilda (Kerry Washington) gefangen hält. Mit einem riskanten Plan wollen die beiden sie befreien, doch es kommt zu Schwierigkeiten.

Wie schon in Inglourious Basterds zieht Christoph Waltz auch hier mit seinem einnehmenden Charme das Publikum in seinen Bann. Dabei spielt weder Jamie Foxx, noch Waltz den Archetyp eines Westernheld à la John Wayne, auf den der Österreicher gar nicht gut zu sprechen ist. Die Rolle des Bösewichts geht diesmal an DiCaprio, dessen freundliches Lächeln einem das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Die vielen großartigen Figuren bieten sich einen verbalen Schlagabtausch nach dem anderen, wie wir es von Tarantino kennen und lieben. Da ist es kein Wunder, dass die Fans 2012 das Kino stürmten und Django Unchained zum erfolgreichsten Western aller Zeiten machten.

Django Unchained ist der erfolgreichste Western aller Zeiten

Mit einem Einspielergebnis von 449 Millionen US-Dollar löste Django Unchained Der mit dem Wolf tanzt ab, der seit 1990 die Liste der finanziell erfolgreichsten Western anführte (via The Numbers ). Die Einnahmen wurden allerdings nicht inflationär bereinigt, ansonsten würde Kevin Costner mit seinem Wolf noch auf Platz 1 stehen.

Unangefochten an der Spitze ist Django Unchained aber in Tarantinos eigener Laufbahn. Die Einnahmen befinden sich noch weit vor seinem letzten Werk Once Upon a Time ... in Hollywood, das mit 377 Millionen auf Platz 2 steht (via Collider ).

Wann läuft Quentin Tarantinos Django Unchained im TV?

Kabel Eins zeigt den blutigen Western am heutigen Montag, den 11. November 2024 um 20:15 Uhr. Zwei Tage später wiederholt der Sender den Film am 13. November 2024 um 22:20 Uhr. Wer den Film im Fernsehen verpasst hat, kann ihn unter anderem bei Netflix streamen.