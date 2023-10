Heute im TV: Der kontroverseste James Bond-Film, der das Überleben der ganzen Reihe aufs Spiel gesetzt hat

Am Sonntag läuft ein Bond-Film bei Sat.1, der das Franchise vor 15 Jahren auf den Kopf gestellt hat. Viele Fans waren so unzufrieden, dass der Action-Kracher bis heute sehr umstritten ist.

Mit dem radikalen 007-Film James Bond 007 - Casino Royale wurde die James Bond-Reihe zu den frühen Anfängen des ikonischsten Geheimagenten zurückversetzt. Damals ist der Neustart aufgegangen und Fans waren von Daniel Craigs Interpretation begeistert. Nach Casino Royale folgte die direkte Fortsetzung James Bond 007 - Ein Quantum Trost, die umso kontroverser ausfiel.

Bei Sat.1 läuft am Sonntagabend der zweite Craig-Einsatz, der sich vor 15 Jahren an einer anderen extrem einflussreichen Action-Reihe orientierte und das Ansehen der 007-Reihe aufs Spiel setzte.

Darum geht es in James Bond - Ein Quantum Trost

Der zweite Craig-Bond knüpft an das tragische Ende von Casino Royale an, in dem Bond seine Geliebte Vesper (Eva Green) verloren hat. Auf der Suche nach ihrem Mörder stößt er auf die Quantum-Organisation und den skrupellosen Geschäftsmann Dominic Greene (Mathieu Amalric). In der Wüste Boliviens kommt es zum Showdown.

Der zweite Einsatz von Daniel Craig ist mehr Bourne als Bond

Als Ein Quantum Trost 2008 in die Kinos kam, war er mit 106 Minuten Laufzeit nicht nur der kürzeste Teil der Reihe. Der vom vorangegangenen Hollywood-Streik gebeutelte Blockbuster kam auch als Schnitt-Inferno mit Wackelkamera daher, das viele Fans klassischer James Bond-Unterhaltung stark irritierte oder verärgerte.

Es war klar, dass sich Regisseur Marc Forster von den Jason Bourne-Filmen mit Matt Damon inspirieren ließ. Heute ist Ein Quantum Trost einer der mutigsten, radikalsten Bond-Filme, der die klassische 007-Formel unterwandert und einen kurzweilig-schwindelerregenden Action-Rausch zelebriert.

Wann läuft Ein Quantum Trost im TV?

Sat.1 strahlt den kontroversesten Bond-Film am 8. Oktober 2023 um 20:15 Uhr aus. In einer Streaming-Flatrate ist Ein Quantum Trost gerade nirgends zu sehen.



