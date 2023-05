"Wir waren am Arsch": 7 Filme von Bond-Reinfall bis Sci-Fi-Blamage, die zeigen, was bei einem Hollywood-Streik passiert

Aktuell findet in Hollywood ein großer Streik statt, der selbst etablierte Filmreihen wie Marvel und James Bond komplett aus der Bahn werfen könnte. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, wie das aussieht.

Seit dem 2. Mai 2023 streiken in Hollywood die Drehbuchautor:innen. Grund dafür ist die Entwicklung der Film- und Serienlandschaft. Durch den Aufstieg von Streaming-Diensten wie Netflix und Co. hat sich in Hollywood einiges verändert. Mehr Inhalte sind gefragt, obwohl Staffeln kürzer und Drehbuch-Teams kleiner werden.

Temporäre Anstellungen und geringe Tantiemen, die dem Streaming-Zeitalter nicht mehr entsprechen: Die Drehbuchautor:innen, die von der WGA (Writers Guild of America) vertreten werden, haben ihre Arbeit vorerst niedergelegt. Doch wie sieht ein Filmprojekt aus, das trotz eines solchen Streiks umgesetzt wird?

Diese 7 Filme wurden durch den Streik der Drehbuchautor:innen 2007/2008 verändert

Ende der 2000er Jahre kam eine Reihe von Filmen ins Kino, bei denen die Auswirkungen des WGA-Streiks von November 2007 bis Februar 2008 sehr deutlich zu spüren waren. Drehbücher wie ein Flickenteppich: Selbst gestandene Franchises konnten das Fehlen von Autor:innen nicht kaschieren. Wir haben sieben prominente Beispiele herausgesucht.

Transformers – Die Rache wurde zur Sci-Fi-Katastrophe

Transformers - Die Rache - Trailer 2 (Deutsch) HD

Transformers – Die Rache ist das fehlende Drehbuch zu jeder Sekunde anzumerken. Lediglich zwei Wochen hatten die Autoren Roberto Orci, Alex Kurtzman und Ehren Kruger Zeit, um sich die Geschichte der Sci-Fi-Fortsetzung auszudenken, bevor der Streik losging. Geschrieben haben sie ein Treatment mit dem groben Verlauf der Handlung, das meilenweit von einem verfilmbaren Drehbuch entfernt war. Regisseur Michael Bay sah sich daraufhin gezwungen, den Entwurf selbst auf 60 Drehbuchseiten auszuweiten. Der fertige Film ist der beste Beweis, dass diese Notlösung nicht funktioniert hat.

X-Men Origins: Wolverine enttäuschte als Marvel-Prequel

X-Men Origins: Wolverine - Trailer (Deutsch) HD

Mindestens fünf Autoren waren in X-Men Origins: Wolverine involviert. Schlussendlich konnte keiner das Drehbuch vor dem WGA-Streik 2007/2008 in eine annehmbare Form bringen. Die ersten Versionen stammen von David Benioff und Skip Woods. Danach wurden David Ayer, James Vanderbilt und Scott Silver für kurzfristige Änderungen engagiert. Auch hier spricht das Ergebnis Bände: Obwohl Wolverine eine der coolsten Marvel-Figuren ist, entpuppte sich seine Origin-Story als unausgegoren. Wie ein richtiger Wolverine-Film aussieht, haben wir später bei Logan gesehen.

Terminator: Die Erlösung brachte alles außer Erlösung

Terminator: Die Erlösung - Trailer (Deutsch)

Dass die Wiederbelebung einer Filmreihe kein leichtes Unterfangen ist, haben wir in den vergangenen Jahren oft genug erlebt. Die berühmt-berüchtigten kreativen Differenzen haben schon so manches Projekt in die Produktionshölle geschickt. Terminator: Die Erlösung zählt sechs verschiedene Autoren, wobei Regisseur McG einen als den wichtigsten bezeichnet: Jonathan Nolan (Westworld). Doch dann stürzte der WGA-Streik 2007/2008 die Produktion ins Chaos und Nolan konnte sein Skript wegen eines anderen Engagements nie vollenden. Nicht einmal eine Nennung im Abspann hat er erhalten.

Selbst acht Autoren konnten G.I. Joe nicht retten

G.I. Joe - Geheimauftrag Cobra - Trailer (Deutsch) HD

Die Dreharbeiten zu G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra starteten einen Tag vor dem Ende des WGA-Streiks 2007/2008, was bedeutet, dass die letzte Fassung des Drehbuchs vor dem 5. November 2007 eingereicht worden sein muss. Zu diesem Zeitpunkt war Stuart Beattie der führende und insgesamt fünfte Autor des Projekts. Um das Drehbuch vor dem Streik fertigzustellen, wurden drei (!) weitere Autoren engagiert, die in Windeseile die Geschichte runtertippten, damit beim Dreh zumindest ein paar zusammenhängende Seiten vorhanden waren. Den Wettlauf gegen die Zeit haben sie nicht gewonnen.

Illuminati wurde zur chaotischen Schnitzeljagd in Rom

Illuminati - Trailer (Deutsch)

Der Dan Brown-Hype Mitte der 2000er Jahre war gigantisch, wie der Erfolg von The Da Vinci Code – Sakrileg zeigt. Kein Wunder, dass Sony die Fortsetzung Illuminati so schnell wie möglich ins Kino bringen wollte. Als klar wurde, dass Akiva Goldsmans Drehbuch einer Überarbeitung bedarf, entschied sich das Studio dazu, den Start um ein halbes Jahr nach hinten zu schieben, sodass David Koepp nach dem WGA-Streik 2007/2008 schnell eine neue Version schreiben konnte. Trotz der zusätzlichen Zeit merkt man der chaotischen Schnitzeljagd an, dass hinter den Kulissen nicht alles rundlief.

Star Trek ist mit einem blauen Auge davongekommen

Star Trek - Trailer (Deutsch) HD

Auch das Star Trek-Reboot wurde vom WGA-Streik überrascht und musste sich einigen Herausforderungen stellen. Regisseur J.J. Abrams hat mehrmals betont, wie frustrierend es war, dass er während des Drehs keine Dialoge ändern konnte. Die Autoren Roberto Orci und Alex Kurtzman durften zwar ans Set, weil sie auch als ausführende Produzenten involviert waren. Ihre Funktion als Drehbuchautoren durften sie allerdings nicht ausüben. Umso beeindruckender ist es, dass der Film größtenteils sehr gut funktioniert. Star Trek ist mit einem blauen Auge davongekommen.

James Bond hat es dafür umso härter getroffen

James Bond 007 - Ein Quantum Trost - Trailer (Deutsch)

Der einzige Film, der durch den WGA-Streik 2007/2008 noch mehr aus der Bahn geworfen wurde als Transformers – Die Rache ist James Bond 007 – Ein Quantum Trost. Bereits vor dem Streik stieg Regisseur Roger Michell aufgrund von Drehbuchproblemen aus. Paul Haggis sollte die Sache retten, doch vor dem Streik konnte er nur Bruchstücke eines Drehbuchs abliefern, das von Ersatzregisseur Marc Forster in Rekordzeit verfilmt werden sollte, um den Kinostart einzuhalten. Hauptdarsteller Daniel Craig war alles andere als begeistert von den Umständen, wie IndieWire festhält:

Bei Quantum waren wir am Arsch. Wir hatten das Grundgerüst eines Drehbuchs und dann kam der Streik und wir konnten nichts tun. Wir konnten keinen Autor einstellen, um das Drehbuch fertigzustellen. Ich sage mir: 'Nie wieder.'

Ohne Drehbuchautor:innen steckt Hollywood in der Klemme

Die Geschichten der genannten Filme klingen alle sehr ähnlich. Trotz des Streiks haben die Studios alles daran gesetzt, an angekündigten Startterminen festzuhalten, statt schneller eine Einigung mit den Streikenden zu suchen. An den Drehterminen hängt schließlich ein ganzer Arm aus Werbedeals und anderen Verträgen, die für das Studio wichtig sind, von der Filmauswertung ganz zu schweigen. Vor Streikbeginn wird daher so schnell wie möglich ein Skript fertiggestellt, damit gedreht werden kann.

Der Rest muss improvisiert werden – von Menschen, die eigentlich andere Aufgaben haben. Selbst ein "vollendetes" Drehbuch wird beim Dreh oft umgeschrieben. Daher ist es essenziell, dass Autor:innen auch nach Abgabe des Skripts in die Produktion involviert sind. Sie gehören zu den wenigen Personen, die die gesamte Geschichte im Blick haben und Unstimmigkeiten direkt vor Ort korrigieren können. Mitunter können dadurch kostspielige Nachdrehs verhindert werden.

