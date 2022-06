Heute im TV: Der Marvel-Kracher, der fast Keanu Reeves endlich ins MCU gebracht hätte

Seit Jahren ist Keanu Reeves gerüchteweise für MCU-Rollen im Gespräch. Bei Captain Marvel, der heute auf ProSieben läuft, wäre der Traum sogar fast wahr geworden.

MCU-Chef Kevin Feige hat nicht nur einmal erwähnt, dass er Matrix- und John Wick-Star Keanu Reeves unbedingt in sein Marvel-Franchise holen will. Vor einigen Jahren tauchte zum Beispiel auch das Gerücht auf, dass Reeves für eine Rolle in Eternals in Gesprächen gewesen wäre. Daraus wurde aber wieder nichts.

Bei Captain Marvel, der heute auf ProSieben läuft, hätte es damals aber fast geklappt. Reeves war für eine Rolle konkret vorgesehen, doch aus Zeitgründen ist der Traum dann doch ein weiteres Mal geplatzt.

Keanu Reeves sollte zuerst Jude Law-Rolle in Captain Marvel spielen

In dem MCU-Blockbuster mit Brie Larson in der Titelrolle ist unter anderem auch Jude Law als Kommandant des Kree-Imperiums Yon-Rogg zu sehen. Wie Screen Rant berichtet, soll damals tatsächlich Keanu Reeves für diesen Charakter vorgesehen gewesen sein.

Schaut hier noch Yves' Video-Ranking aller Post-Credit-Szenen im MCU:

Von Müll bis Meisterwerk - Wir ranken alle Marvel Post Credit Scenes | Ranking

Schließlich hat der Marvel-Besetzungscoup wegen der kultigsten Rolle des Stars aus den letzten Jahren nicht geklappt. Der Dreh zu Captain Marvel hätte sich mit der John Wick 3-Produktion überschnitten, daher musste Reeves absagen.

Die Hoffnungen auf einen Keanu Reeves-Auftritt im MCU sollten Fans aber nicht endgültig aufgeben. Ende 2021 sprach der Star laut Consequence selbst darüber, dass er Kevin Feiges Universum bewundert und es für ihn eine Ehre wäre, Teil davon zu werden.

Captain Marvel läuft heute um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Marvel oder Star Wars: Wer hat die besseren Serien auf Disney+?

In der neuen Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Marvel und Star Wars genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Marvel und Star Wars mit spektakulären neuen Serien. Wir vergleichen die neuen Serien-Zeitalter der beiden Franchises und sprechen über ihre jeweiligen Stärken und Schwächen.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wollt ihr Keanu Reeves immer noch im MCU sehen?