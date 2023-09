Heute im TV: Der MCU-Film, auf den der Marvel-Boss am stolzesten ist

Heute läuft ein MCU-Blockbuster im TV, auf den Marvel-Boss Kevin Feige unendlich stolz ist. Nach 26 Jahren Entwicklung gewann er schließlich 3 Oscars.

Von allen MCU-Errungenschaften auf der Leinwand zählt Black Panther zu den bemerkenswertesten. Die Entwicklung begann vor 26 Jahren, am Ende standen ein riesiger Kassenerfolg und drei Oscars. Marvel-Boss Kevin Feige könnte laut eigener Aussage nicht stolzer sein.

Im TV: Marvel-Kracher sollte 15 Jahre vor MCU-Beginn ins Kino kommen

Neben sieben Oscars war das Abenteuer von Wakandas König T'Challa (Chadwick Boseman) auch für drei Golden Globes nominiert. Am Abend der Verleihung erklärte Feige den Film gegenüber MTV News für Marvel zum "wichtigsten Sieg aller Zeiten" und zeigte sich vom "kulturellen Einschlag" des Blockbusters hellauf begeistert.

Bereits 1992 sollte Black Panther fürs Kino umgesetzt werden, damals noch mit Wesley Snipes (Blade) als Hauptdarsteller (via Boston Globe ). Nach vielen Wendungen gelangte das Projekt erst 2018 auf die Leinwand und belohnte Marvels Vertrauen unter anderem mit einem riesigen Kassenerfolg (via The Numbers ) und drei Oscars für Kostüm, Produktionsdesign und Filmmusik.

Wann läuft Black Panther im TV?

Black Panther kommt am heutigen Sonntag, den 3. September 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Neben Boseman ist unter anderem Michael B. Jordan (Creed) vor der Kamera zu sehen.

