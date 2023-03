Heute im TV: Der offiziell vorletzte Film von Quentin Tarantino, der trotz brutaler Szenen definitiv ungeschnitten läuft

Quentin Tarantino macht kein Geheimnis daraus, dass er nur noch einen Film drehen will. Heute Abend könnt ihr im Fernsehen seine vorletzte Regiearbeit schauen.

Jetzt wird es ernst: Quentin Tarantino hat mit der Arbeit an seinem letzten Kinofilm begonnen. The Movie Critic soll seien Regie-Karriere beenden. Nur wenige Filmschaffende haben eine dermaßen konkrete Vorstellung von dem Werk, das sie der Welt hinterlassen wollen. Für Tarantino ist dieses Werk mit zehn Filme abgeschlossen.

Obwohl diese Zahl nicht ganz stimmt (Tarantino zählt Kill Bill: Volume 1 und Kill Bill: Volume 2 als einen Film), deutet derzeit alles daraufhin, dass The Movie Critic tatsächlich der letzte Film wird, bei dem er auf dem Regiestuhl Platz nimmt. Passend dazu läuft heute Abend seine vorletzte Regiearbeit im TV: Once Upon a Time in Hollywood.

Heute im TV: Once Upon a Time in Hollywood läuft heute Abend um 22:15 Uhr auf Sat 1. Dank der späten Stunde wird der von der FSK ab 16 Jahren freigegebene Film trotz einiger brutaler Momente ungekürzt laufen.

Quentin Tarantino hat mit Once Upon a Time in Hollywood seine ultimative Liebeserklärung an das Kino gedreht

Once Upon a Time in Hollywood entführt ins Los Angeles der ausklingenden 1960er Jahre. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich der Schauspieler Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), der durch die Westernserie Bounty Law berühmt wurde. Seine besten Zeiten hat er jedoch längst hinter sich. Mit seiner Karriere geht es steil bergab.

Hier könnt ihr den Trailer zu Once Upon a Time in Hollywood schauen:

Once Upon A Time in Hollywood - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Gemeinsam mit seinem Stuntdouble Cliff Booth (Brad Pitt) will er einen Weg finden, wie er wieder zum großen Namen in Hollywood werden kann. Genau in diesem Moment zieht in die Villa nebenan die aufstrebende Schauspielerin Sharon Tate (Margot Robbie), die in der Traumfabrik gerade einen Hit nach dem anderen landet.

Wie schon in Inglourious Basterds vermischt Tarantino in seinem Liebesbrief an die Traumfabrik und das Filmemachen wahre Begebenheiten mit eigenen Erfindungen. Während es Sharon Tate zum Beispiel wirklich gab, ist Rick Dalton eine Figur, in der die Persönlichkeiten diverserer Hollywood-Stars zusammenkommen.

Spannend wird, wie Tarantino mit seinem nächsten Film daran anschließt. Nach den Filmstudios und Filmschaffenden in Once Upon a Time in Hollywood soll sich sein letzter Film angeblich um die berühmte wie umstrittene Filmkritikerin Pauline Kael drehen. Hier könnte Tarantino noch mal eine neue Perspektive auf das Kino offenbaren.

Wann The Movie Critic im Kino startet, ist bisher noch nicht bekannt. Laut den jüngsten Berichten sollen die Dreharbeiten noch vor Ende des Jahres beginnen.

