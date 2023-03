Die Legende hinter Tarantinos neuem Film: Wer ist Pauline Kael und warum ist sie so umstritten?

Quentin Tarantinos 10. und womöglich letzter Film heißt The Movie Critic. Er könnte sich mit Pauline Kael befassen, einer der einflussreichsten Filmkritikerinnen des vergangenen Jahrhunderts.

Gangster, Cowboys, entflohene Sklaven, Martial-Arts-Killerinnen, Stuntleute und ... eine Filmkritikerin? Der Arbeitstitel von Quentin Tarantinos nächstem Film deutet das an. The Movie Critic soll das Werk heißen und im Los Angeles der ausgehenden 1970er Jahre spielen.

Viel ist über die Handlung des neuen Tarantino-Films nicht bekannt, außer der zeitliche Rahmen und eine weibliche Hauptfigur. Beide Aspekte könnten darauf hindeuten, dass Tarantino einen Film über eine große Kritikerin dreht. Aber wer ist Pauline Kael, warum ist sie solch eine Streitfigur und wovon könnte der Film im Detail handeln?

Gehen wir eine Frage nach der anderen an ...

Pauline Kael hatte als Kritikerin enormen Einfluss – auch auf Quentin Tarantino

Pauline Kael war eine der einflussreichsten Filmkritikerinnen des 20. Jahrhunderts. Die 1919 geborene und 2001 verstorbene Kalifornierin zeichnete sich in ihren Kritiken und Essays durch eine beißende, witzige und tiefschürfende Schreibe aus. Vor allem scheute sie sich nicht, Lieblinge der Massen oder verehrte Autorenfilmer vom Sockel zu stoßen. Kaels Verrisse sind legendär, ihre Einordnung von Filmen in größere soziale Zusammenhänge aber ebenso.

Der Legende nach wurde sie nach einer negativen Kritik des Hit-Musicals The Sound of Music vom Frauenmagazin McCall's entlassen. Sie feierte dagegen den brutalen Gangster-Film Bonnie und Clyde, der bei der Kritik durchgefallen war. Ihr Essay über den Film im New Yorker hatte beträchtlichen Anteil daran, dass Bonny und Clyde von ihren Kolleg:innen neu bewertet wurde. Heute gilt er als einer der bedeutendsten Filme aus der Frühzeit des sogenannten New Hollywood-Kinos.

Kael wurde verehrt, gefürchtet und gehasst. Steven Spielberg schrieb ihr einst, sie sei die einzige Kritikerin gewesen, die Der weiße Hai richtig verstanden habe. George Lucas hingegen benannte den bösen General Kael in Willow nach der Autorin. Ihre eigene Zunft spaltete sich in Pro- und Kontra-Lager. Kael hatte viele Schüler:innen, die von der Gegenseite abfällig als "the Paulettes" bezeichnet wurden. Selbst wenn man ihrem Vorbild nicht folgte, musste man mindestens eine Meinung über die Meinungen von Pauline Kael haben.



Was Kael für den jungen Quentin Tarantino bedeutete

Beim jungen Quentin Tarantino hinterließen Kaels Kritiken großen Eindruck. In seinem Buch Cinema Speculation huldigt Tarantino der Kritikerin regelrecht. Tarantino beschrieb in einem Artikel aus dem Time Magazine aus dem Jahr 1994, wie er sie erstmals im Fernsehen sah:

Ich dachte, 'wer ist diese wilde alte Frau?' Und bin sofort in eine Bibliothek gegangen, um eines ihrer Bücher zu finden. Sie war genauso einflussreich wie ein Regisseur, mir dabei zu helfen einen eigenen Stil zu entwickeln. Ich habe Film nie an einer Uni studiert, aber sie war die Professorin der Film-Uni in meiner Vorstellung.

The Movie Critic könnte von einer schwierigen Phase in Kaels Leben handeln

Bei The Movie Critic handelt es sich allem Anschein nach nicht um ein konventionelles Biopic, aber das war bei Tarantino auch nicht zu erwarten. Dass der Film von Pauline Kael handeln könnte (was nicht bestätigt ist!), wird auf das Setting im L.A. Ende der 70er und das Info-Häppchen zurückgeführt, dass The Movie Critic eine weibliche Hauptfigur haben soll.

Pauline Kael ging 1979 nämlich für kurze Zeit nach Hollywood. Sie erhielt durch die Vermittlung von Bonnie und Clyde-Star Warren Beatty eine Stelle als Beraterin beim Studio Paramount Pictures. Nach wenigen Monaten war jedoch Schluss, das Studio verlängerte ihren Vertrag nicht. Kael kehrte nach Hause zurück und obschon sie noch mehrere Jahre für den New Yorker schrieb, verlor sie an Relevanz.

The Movie Critic könnte sich aber auch mit anderen, von Tarantino verehrten Persönlichkeiten aus dieser Zeit befassen. Darunter ist der Filmkritiker Kevin Thomas. In Cinema Speculation widmet Tarantino dem Verfechter von Low Budget- und Exploitation-Filmen ein eigenes Kapitel mit dem Titel "Second-String Samurai".

Wann kommt The Movie Critic ins Kino?

Noch gibt es keinen Kinostart für den 10. Film von Quentin Tarantino. Sollte er sich schnell mit einem Studio einigen, wäre ein Start Ende 2024 oder Mitte 2025 denkbar, zumindest wenn wir von seinem letzten Film ausgehen. 2017 wurde Once Upon a Time in Hollywood angekündigt und zwei Jahre später kam er ins Kino.

