Heute im TV: Der verhasste erste Super Mario-Film, bei dem der Hauptdarsteller fast gestorben wäre

Heute läuft der erste Super Mario-Film von 1993 im TV. Der Dreh war für viele der Stars eine Katastrophe. Etwa für Mario-Darsteller Bob Hoskins, der beim Dreh mehrere Male betrunken dem Tod entkam.

Der Super Mario Bros. Film scheint dieses Jahr ein echter Kino-Hit zu werden. Wie Nintendo-Fans wissen, handelt es sich nicht um die erste Adaption der Mario-Spiele. Der Vorgänger Super Mario Bros. entwickelte sich 1993 aber zu einem immensen Flop. Und die Dreharbeiten waren offenbar so alptraumhaft, dass sie Hauptdarsteller Bob Hoskins nur mit viel Alkohol ertrug und dabei mehrere Male fast starb. Heute läuft der Film im TV.

Im TV: Super Mario-Star wurde "gestochen und unter Strom gesetzt"

Wie Hoskins 1993 bei Entertainment Tonight berichtete, zeigte er beim Dreh vollen Körpereinsatz.

Falls du den Dreh überleben wolltest, musstest du sehr vorsichtig sein. [...] Ich wurde viermal mit einem Messer gestochen. Unter Strom gesetzt. Brach mir einen Finger. Und wurde beinahe ertränkt.

Die Gefahr war nicht allein Hoskins waghalsiger Einstellung zu Stunts geschuldet. Laut der gut informierten Medienseite Screenrant sorgten die chaotischen Dreharbeiten für fehlende Sicherheit am Set. Hoskins und Luigi-Darsteller John Leguizamo betranken sich regelmäßig aus kreativer Frustration und verursachten einen Unfall, bei dem eine Schiebetür Hoskins den Finger brach.

Das war längst nicht alles. Der erste Super Mario-Film hatte beim Dreh eine Menge Probleme. Hoskins bezeichnete ihn später im Gespräch mit dem Guardian als "das Schlimmste, was ich je gemacht habe". Am Ende spielte der Film nicht einmal sein Produktionsbudget wieder ein (via The Numbers ).

Wann läuft der erste Super Mario-Film im Kino?

Super Mario Bros. läuft am heutigen Freitag, den 14. April 2023, um 20.15 Uhr auf Tele 5. Neben Hoskins und Leguizamo ist unter anderem Schauspiel-Legende Dennis Hopper (Apocalypse Now) vor der Kamera zu sehen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

