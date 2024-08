Heute im TV: Der vielleicht unterhaltsamste Sci-Fi-Blockbuster ever entfesselt epische Zerstörungs-Orgie

Willkommen auf der Erde! Hier läuft heute einer der coolsten, witzigsten und spannendsten Sci-Fi-Kultfilme überhaupt im TV. Wer ihn nicht kennt, verpasst was.

Lasst alles stehen und liegen und schaltet den Fernseher ein: Heute Abend kommt Independence Day. Wenn euch das allein noch nicht reicht, um wenigstens die Aufnahme zu programmieren, lasst euch gesagt sein, dass der Streifen auch heute noch eine enorme Faszination entfaltet und einfach unglaublich viel Spaß macht.

Heute im TV: Worum geht's in Independence Day?

Unbekannte Flugobjekte nähern sich der Erde aus dem All. Als sie in die Atmosphäre eindringen und sich über den berühmtesten Bauwerken der Welt positionieren, ahnen es die meisten Erdenbürger:innen schon: Die Aliens führen nichts Gutes im Schilde. Kurz darauf pulverisieren die Außerirdischen das Weiße Haus und viele, viele andere Wahrzeichen.

Aber zum Glück existieren Pilot Captain Steven Hiller (Will Smith), Ex-Wissenschaftler David Levinson (Jeff Goldblum) und natürlich der US-Präsident Whitmore (Bill Pullman). Sie alle tun sich zusammen, um das Unmögliche möglich zu machen und den Eindringlingen heimzuleuchten. Aber das gestaltet sich natürlich nicht so einfach wie erhofft.

20th Century Fox Bill Pullman liefert in Independence Day die wohl beste je gefilmte Rede eines US-Präsidenten ab.

Independence Day hat alles, was ein Blockbuster braucht und ist immer noch ein Phänomen

In Independence Day kommt eins zum anderen. Einerseits haben wir sehr liebenswürdiges Personal, das immer wieder für dramatische Emotionen, aber auch viele Lacher sorgt. Dann wären da die zwischenmenschlichen Beziehungen inmitten des ganzen Chaos, die uns die Leute so sehr ans Herz wachsen lassen. Last but not least zelebriert Regisseur Roland Emmerich (The Day After Tomorrow, 2012) hier aber erneut seine Leidenschaft für den Katastrophenfilm, dass es eine wahre Freude ist.

Nie zuvor (und vielleicht auch nie wieder seitdem) wurden die Metropolen der Welt so eindrucksvoll in die Luft gejagt. Nie wieder haben wir so gigantische, den Himmel füllende und bedrohlich wirkende Alien-Raumschiffe aufziehen sehen. Von den epischen Schlachten zwischen Menschen und Aliens ganz zu schweigen. Hier stimmt einfach alles und daran gibt es nichts zu rütteln.

Wer Sci-Fi-Blockbuster sagt, muss auch Avatar sagen. Nach dem Erfolg der ersten beiden Teile dreht sich jetzt alles um den nächsten. Aber kommt die 9-Stunden-Version von Avatar 3 wirklich? Alle Infos zu Start, Trailer, Handlung und Laufzeit des Event-Films findet ihr hier in diesem Moviepilot-Beitrag.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Independence Day?

Am heutigen Sonntag, den 1. September 2024 müsst ihr um 20:15 Uhr bei Sat.1 einschalten, wenn ihr Independence Day sehen wollt. Mit Werbung geht das Spektakel bis um 23:25 Uhr, eine Wiederholung kommt noch in derselben Nacht ab 1:50 Uhr.

Selbstredend könnt ihr den Kultfilm aber auch streamen: Beispielsweise bei Disney+, ansonsten noch über MagentaTV, Maxdome oder Apple TV sowie Amazon und Google beziehungsweise YouTube.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.