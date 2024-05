Heute im TV: Der wohl beste James Bond-Film schockt mit unglaublich harter Szene, die fast noch krasser geworden wäre

Dieser James Bond-Streifen zählt zu den härtesten und hat so viele Fans vor den Kopf gestoßen. Fast wäre es aber noch krasser geworden. Heute kommt er im TV.

James Bond-Fans der alten Schule wurden von Casino Royale ganz schön überrascht. Mittlerweile gilt der Film trotzdem als einer der besten, wenn nicht sogar als der beste Bond-Streifen. Aber eine wirklich schwer auszuhaltende Szene sollte ursprünglich sogar noch heftiger werden, wenn es nach den beiden Hauptdarstellern gegangen wäre. Ihr könnt den Film heute im TV sehen.

Darum geht's in James Bond 007 - Casino Royale

Die altgediente Reihe legt mit diesem Film einen Neustart auf mehreren Ebenen hin. Das Reboot wirft uns nicht nur mit einem neuen Bond-Darsteller in Form von Daniel Craig ins kalte Wasser, sondern führt uns auch noch an den Anfang seiner Karriere. Der frischgebackene Doppelnull-Agent hat gerade erst seine Lizenz zum Töten erhalten und muss gleich einen seiner übelsten Fälle bestreiten.

Dieses Mal geht es gegen den Oberfiesling LeChiffre (Mads Mikkelsen), der mit allen Wassern gewaschen ist. Der Bösewicht verdient sein Geld nicht nur als Waffenhändler, sondern spekuliert gleichzeitig noch an der Börse. James Bond nimmt zum Schein an einem hochrangigen Poker-Turnier teil, aber die ganze Angelegenheit gerät natürlich aus dem Ruder.

MGM Mads Mikkelsen in James Bond 007 - Casino Royale

Die Folter-Szene in James Bond - Casino Royale hätte noch viel schlimmer werden können

Casino Royale gibt nicht viel auf alte Traditionen. Dem Geheimagenten seiner Majestät ist es egal, ob der Drink geschüttelt oder gerührt wird und wir erleben ihn so verletzlich wie noch nie zuvor. Dieser James Bond kann bluten, er leidet, verspürt Schmerzen und ist nicht so unnahbar wie seine Vorgänger. Noch dazu sehen wir ihn zum ersten Mal nackt.

Und zwar in einer höchst unangenehmen Situation: LeChiffre foltert 007 auf die übelste Art und Weise. Der Schurke erklärt, er würde nichts mehr übrig lassen, woran man James Bond noch als Mann erkennen könne. Aber die beiden Hauptdarsteller Daniel Craig und Mads Mikkelsen wären gern noch weiter gegangen, wie Letzterer gegenüber Vulture erklärt:

Wir haben diskutiert, wie wir uns der Sache nähern und sind einfach noch weiter gegangen mit etwas, was wirklich brutal und wahnsinnig war. Eine Idee war, dass ich ihn tatsächlich irgendwo aufschneide und er dann daran eine ganze Weile lang leiden muss.

An einem bestimmten Punkt hat Regisseur Martin Campbell nur gelächelt und gesagt: 'Jungs, kommt zurück an den Tisch. Das ist ein Bond-Film. So weit können wir nicht gehen.'



Die Idee sei dadurch entstanden, dass die beiden Schauspieler zu dieser Zeit noch relativ unbekannt waren und laut Mads Mikkelsen eher aus der Indie-Welt stammten. Mit diesem Mindset seien sie an die Arbeit an ihrem ersten James Bond-Film herangegangen, was aber natürlich nicht gepasst hätte.

TV oder Stream: Wann und wo läuft James Bond 007 - Casino Royale?



Kabel eins strahlt den ersten James Bond-Film mit Daniel Craig heute, am 8. Mai um 23:05 Uhr aus. Er läuft bis um 01:50 Uhr, eine Wiederholung gibt es nicht.

Wer will, kann den Streifen aber auch online streamen. In einer Abo-Flat ist er aktuell nicht, aber ihr findet ihn zum Beispiel bei Amazon, Apple, Maxdome, Magenta TV und Google.



