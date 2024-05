Jahrelanges Schweigen zwischen Dwayne Johnson und Ryan Reynolds: Angeblicher Mega-Streit wegen 5 Stunden Warten

Beim Dreh des Netflix-Actioners Red Notice soll ein Streit zwischen Dwayne Johnson und Ryan Reynolds so stark eskaliert sein, dass die beiden Stars jahrelang nicht miteinander sprachen.

Erst vor wenigen Tagen sind umfangreiche Vorwürfe gegen Dwayne "The Rock" Johnson und sein unpünktliches Verhalten beim Dreh des Action-Blockbusters Red One aufgetaucht. So soll der Jumanji-Star durchschnittlich sechs bis sieben Stunden zu spät am Set des Amazon-Films erschienen sein, was 2022 und 2023 für massive Drehprobleme sorgte.

Dies soll jedoch kein Einzelfall gewesen sein. Auch beim Dreh des Netflix-Actioners Red Notice soll Johnsons Unpünktlichkeit für Chaos gesorgt und einen Streit zwischen ihm und Co-Star Ryan Reynolds entfacht haben.

Dwayne Johnsons Unpünktlichkeit am Red Notice-Set sorgte für Mega-Streit mit Ryan Reynolds

Dwayne Johnson und Ryan Reynolds standen für Red Notice gemeinsam im Herbst 2020 vor der Kamera ‒ zu Hochzeiten der Corona-Pandemie. Dadurch seien die Gemüter bereits angespannt und Zeitpläne beim Dreh des Netflix-Krachers besonders straff gewesen.

Wie The Wrap berichtet, musste Ryan Reynolds an einem Drehtag ganze fünf Stunden auf Johnson Warten, was zu einem massiven Streit zwischen den beiden Schauspielern geführt haben soll. The Rock soll daraufhin wütend vom Red Notice-Set gestürmt sein. Ryan Reynolds und er hätten schließlich "jahrelang" nicht miteinander gesprochen und ihre Fehde erst kürzlich begraben.

Netflix Ryan Reynolds, Gal Gadot und Dwayne Johnson in Red Notice

Ob die Situation tatsächlich so stark eskalierte wie The Wrap berichtete, ist bisher jedoch ungeklärt. So will TMZ von Insidern erfahren haben, dass der Streit "nicht einmal annähernd so dramatisch" ausgefallen sei. Reynolds soll Johnson lediglich auf sein Verhalten angesprochen haben. The Rock soll am nächsten Tag pünktlich am Set erschienen sein und für keine weiteren Probleme für die Produktion gesorgt haben.

Auch die Anzahl der Stunden, die Johnson zu spät am Set erschien, soll laut TMZ-Insidern "stark übertrieben" worden sein. Ein weiterer Insider erklärte gegenüber Page Six , dass es zwischen den beiden "keinen lauten Streit" gegeben habe, noch soll Johnson "vom Set gestürmt" sein. Stattdessen seinen die beiden Schauspieler "professionell" mit der Situation umgegangen.

Kehren Dwayne Johnson und Ryan Reynolds in Red Notice 2 gemeinsam vor die Kamera zurück?

Red Notice führt bis heute mit über 230 Millionen Views die Liste der meisgestreamten englischspachigen Filme auf der Plattform an. Ein zweiter und dritter Teil wurde bereits Anfang 2022 angekündigt. Die Dreharbeiten hätten ursprünglich schon im August 2023 starten sollen, musste jedoch wegen der vollen Terminkalender von Johnson, Reynolds und Gal Gadot sowie den Streiks in Hollywood verschoben werden.

Wonder Woman-Star Gadot verkündete im Sommer 2023 gegenüber Collider , dass das Drehbuch von Red Notice 2 fertig sei. Bisher ist nicht bekannt, wann genau die Dreharbeiten zum Action-Sequel starten sollen.

