Heute im TV: Der zweitteuerste James Bond-Film, der nach 34 Jahren den größten Bösewicht der Reihe zurückgebracht hat

Bei Sat.1 läuft am Sonntag ein extrem teurer James Bond-Kracher, der den ikonischsten Bösewicht der Reihe nach langer Zeit zurückbringt und modernisiert.

Mit der Daniel Craig-Ära im James Bond-Franchise sind die Kosten für die 007-Blockbuster langsam explodiert. Ein Beweis dafür ist Spectre, der mindestens 245 Millionen Dollar gekostet hat. Sat.1 strahlt den Action-Kracher am Sonntag aus, der außerdem den ikonischsten Bösewicht der Reihe nach Jahrzehnten zurückbringt.

Darum geht es in James Bond 007 – Spectre

In der Story des Bond-Films von Sam Mendes wird 007 durch eine mysteriöse Nachricht mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Dabei stößt er auf die Geheimorganisation Spectre, die von einem rätselhaften Mann angeführt wird. Zusammen mit Madeleine Swann (Léa Seydoux), der Tochter seines ehemaligen Erzfeindes Mr. White, begibt sich Bond auf eine gefährliche Mission.

Mittlerweile dürfte jeder wissen, dass sich der ominöse Franz Oberhauser (Christoph Waltz) in Spectre schließlich als Oberbösewicht Ernst Stavro Blofeld entpuppt. Der ikonische 007-Gegenspieler war in dem Franchise davor zuletzt in James Bond 007 - In tödlicher Mission von 1981 zu sehen (Sag niemals nie zählen wir als Nicht-Kanon-Film nicht dazu). In Spectre wird er auf moderne Weise zurückgebracht und sehr eng mit Bonds eigener Kindheit verknüpft.

Wann läuft der James Bond-Teil mit Blofeld im TV?

Sat. 1 strahlt Spectre am 5. November um 23:30 Uhr aus. Alternativ könnt ihr den Bond-Film bei Amazon Prime leihen oder kaufen. *

