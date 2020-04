Der Simpsons-Guide für alle 30 Staffeln bei Disney+: Welche Folgen lohnen sich?

Bei Disney+ gibt es drei Jahrzehnte Die Simpsons neu zu entdecken. In unserem Podcast-Guide erfahrt ihr alles Wichtige zu der langlebigen und legendären Zeichentrickserie.

Welche Die Simpsons-Folgen sind die besten? Wann ging es mit den Simpsons bergab? Und: Lohnen sich die neueren Staffeln überhaupt noch?

30 Staffeln Die Simpsons gibt es jetzt bei Disney+ neu zu entdecken und wir geben euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber den großen Simpsons-Guide an die Hand.

Jetzt reinhören: Der große Simpsons-Guide für Disney+

00:01:42 - Auf ins Streamgestöber

00:08:13 - Das Phänomen Die Simpsons

00:47:55 - Die besten Simpsons-Folgen & Staffeln

Die Simpsons sind seit 30 Jahren nicht klein zu kriegen

In den letzten zwei Jahrzehnten wurden immer wieder Stimmen laut, dass die Simpsons vor dem Aus stehen. Für viele ist die 31 Jahre alte Comedy-Serie bereits in die Egalität abgedriftet. Wir wollen Die Simpsons hingegen zelebrieren und auf die widerspenstigen, herzerwärmenden und glorreichen Anfänge zurückblicken.

© Disney Die Simpsons: Wer erschoss Mr. Burns?

Wir schauen im Podcast aber ebenso auf die Showrunner der Serie und darauf, wann und warum es qualitativ bergab ging.

Welche Folgen der Simpsons lohnen sich am meisten?

Bald schon soll das falsche Bildformat bei Disney+ korrigiert werden und wir können unsere liebsten Simpsons-Folgen und -Staffeln in voller Pracht genießen. Andrea, Jenny und Max werfen sich im Podcast die besten Folgen um die Ohren. Ganz vorne an unserer Lieblingsfolgen-Front befinden sich unter anderem:

Staffel 2, Folge 8: Der Teufelssprung

Staffel 5, Folge 2: Am Kap der Angst

Staffel 6, Folge 6: Furcht und Grauen ohne Ende

Staffel 6, Folge 8: Lisa auf dem Eise

Staffel 6, Folge 25: Wer erschoss Mr. Burns? (1)

Staffel 7, Folge 1: Wer erschoss Mr. Burns? (2)

Staffel 7 Folge 7: Der behinderte Homer

Staffel 7, Folge 25: Ein Sommer für Lisa

Staffel 8, Folge 23: Homer hatte einen Feind

Auch legt Max allen, die noch nicht über Staffel 20 hinausgekommen sind, die besten Folgen der letzten 10 Jahre ans Herz.

© Moviepilot Podcast-Team: Max, Andrea und Jenny

Die Podcast-Stimmen: Max Wieseler (@wieselmax ), Andrea Wöger (@andreawoeger ) und Jenny Jecke (@gafferlein )



Podcast-Nachschub für Comedy- und Disney-Fans

Wenn ihr unsere Folge zu Die Simpsons mochtet, dann seid ihr bei unseren Streamgestöber-Episoden zu Disney+ und Gute-Laune-Tipps bestens aufgehoben:

