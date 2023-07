Heute im TV: Die dreiste Trash-Kopie eines Monster-Films, der erst nächste Woche in die Kinos kommt

Dass schlechte Kopien ihre Vorbilder durchaus überholen können, beweist heute eine TV-Ausstrahlung: Darin wird eine Monster-Katastrophe noch vor dem Sequel-Kinostart des Originals entfesselt.

Das für seine gering budgetierten Blockbuster-Kopien bekannte Filmstudio The Asylum brachte bereits Filme wie den Transformers-Nachahmer Transmorphers und den Trash-Abklatsch zum Sci-Fi-Hit Dune hervor. Nun erreicht uns im Fernsehen eine Trash-Fortsetzung, die auf der Erfolgswelle von Meg mitschwimmt: Knapp eine Woche vor dem Kinostart von Meg 2: Die Tiefe strahlt Tele 5 am heutigen Samstag, den 29. Juli 2023 um 22 Uhr das Hai-Kopie-Sequel Megalodon Rising aus.

Schlechte Hai-Kopie: Schwimmende Monster wollen Jason Statham die Schau stehlen

Für viele gehörte schon Jason Stathams Meg zu den schlechtesten Filmen 2018. Doch haben diese Menschen auch die Asylum-Produktion Megalodon gesehen, die im selben Jahr herauskam? Erfolgreich waren beide Filme auf ihre Weise. Denn der 178-Millionen Dollar teure Kino-Blockbuster spielte fast das Dreifache seines Budgets wieder ein und auch seine Trash-Kopie setzte auf eine Fortsetzung.



In Megalodon Rising kehrte bereits 2021 der weltgrößte Wasser-Jäger zurück, um erneut Unheil anzurichten. Denn obwohl eine ganze Flotte moderner Kriegsschiffe nach ihm ausgeschickt wird, habe Tom Sizemore und seine Kolleg:innen angesichts der Zerstörungswut des Riesen-Hais keine Chance.

Verschafft euch im Trailer einen Eindruck von Megalodon Rising

Megalodon Rising - Trailer (Deutsch) HD

Witzigerweise trifft der vollständige deutsche Titel der kopierten Sequels, Megalodon Rising - Dieses Mal kommt er nicht allein, die Handlung von Meg 2: Die Tiefe bereits ziemlich gut. Denn auch dort bekommt es Jason Statham mit noch mehr und noch größeren Monstern zu tun. Die Blockbuster-Fortsetzung im Kino verspricht jetzt schon "einen absoluten Wahnsinnsspaß".

Welcher Film am Ende den größeren Trash-Faktor hat, können wir aber natürlich erst nach dem Meg 2-Kinostart am 3. August 2023 entscheiden. Bei Moviepilot hat Megalodon Rising derzeit eine Bewertung von 1.9 Punkten und bei Rotten Tomatos unterirdische 8 Prozent.



Am Montag, den 31. August 2023 läuft Megalodon Rising bei Tele 5 nochmal in einer Wiederholung. Wenn ihr die TV-Termine verpasst habt, könnt ihr Teil 1 und 2 aber auch bei Amazon Prime * streamen.



