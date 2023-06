Heute im TV: Eine richtig peinliche Trash-Kopie des besten Sci-Fi-Films der letzten Jahre

Science-Fiction-Fans können sich heute im TV über die schlechte Kopie eines Erfolgsfilms freuen (bzw. darüber erschaudern): Denn hier macht sich ein Nachahmer über Dune lustig.

Nach der Begeisterung für Dune im Jahr 2021 freuen sich alle Sci-Fi-Fans auf den Kinostart von Dune: Part Two am 2. November 2023. Wer sich bis dahin die Wartezeit mit einem unterirdischen Abklatsch des Denis Villeneuve-Erfolgs vertreiben will, kann heute beim Trash-Fest von Planet Dune einschalten, der um 20:15 Uhr bei TELE 5 gezeigt wird.

Schlechte Sci-Fi-Kopie: Planet Dune surft auf der sandigen Welle von Dune mit

Die Produktionsfirma The Asylum ist dafür bekannt, mit geringem Budget erfolgreiche Blockbuster als "Mockbuster" zu kopieren, sei es nun mit Transformers-Kopien wie Transmorphers oder eben mit dem Dune-Verschnitt Planet Dune, der heute im Fernsehen läuft. Dass die Qualität dabei unter schlechten Effekten, dämlichen Storys und peinlichen Figuren leidet, gehört selbstverständlich dazu.



Worum geht's in dem Science-Fiction-Film? Auf dem Planeten Dune ist der Kontakt zu einer vorigen Crew abgerissen. Deshalb wird das Team von Astrid (Emily Killian) auf den sandigen Himmelskörper entsendet. Doch ihre Rettungsmission läuft nicht wie geplant: Gestrandet in der fremden Welt werden sie nämlich zur Beute der gefährlichsten Spezies vor Ort: dem angriffslustigen Riesenwurm.

Verschafft euch im Sci-Fi-Trailer einen Eindruck zu Planet Dune

Planet Dune - Official Trailer

Die politischen Nuancen von Dune kehrt Planet Dune dabei komplett unter den Teppich des Wüstensandes. Statt auf Adelshäusern, religiösen Intrigen und den Macht-Kampf um Ressourcen konzentriert der Asylum-Film sich ganz auf die gigantischen Sandwürmer, die unter der Oberfläche lauern. Weshalb der Film am Ende trotz abgegucktem Sci-Fi-Titel vielleicht doch eher an Im Land der Raketenwürmer erinnert.



Als i-Tüpfelchen gewann Planet Dune für seine Besetzung außerdem Sci-Fi-Ikone Sean Young, die nicht nur als Replikantin Rachel in Blade Runner zu Ruhm gelangte, sondern auch in David Lynchs erster Verfilmung von Frank Herberts Wüsten-Epos (als Pauls große Liebe Chani) dabei war: in Dune - Der Wüstenplanet.

Wenn ihr Planet Dune im TV verpasst habt, aber trotzdem unbedingt sehen wollt, könnt ihr ihn übrigens auch bei Amazon Prime * streamen.

Podcast für Serien-Fans: 15 Sci-Fi-Highlights starten noch dieses Jahr bei Netflix, Disney+ und mehr

In den kommenden Monaten gibt es bei Netflix, Disney+ und Co. Franchise-Nachschub von Star Trek, Star Wars und dem MCU sowie jede Menge weiterer Genre-Neuheiten zu entdecken. Im Podcast nehmen wir 15 Neuheiten, die noch dieses Jahr starten, genauer unter die Lupe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Chaotische Zeitreisen, Überlebens-Kämpfe am Rande des Universums, packende Alien-Verschwörungen auf der Erde oder dystopische Gesellschaften in der Postapokalypse: Die 2023 startenden Sci-Fi-Serien zeigen, wie vielfältig das Genre sein kann.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.