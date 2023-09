Heute im TV: Die mit Abstand schlechteste Verfilmung eines Sci-Fi-Meisterwerks – Steven Spielberg hat es vor 18 Jahren viel besser umgesetzt

Heute läuft die haarsträubende Trash-Version eines Sci-Fi-Meilensteins im TV. Vor 18 Jahren hat Steven Spielberg dagegen aus der Vorlage ein echtes Kino-Highlight gemacht.

Krieg der Welten gilt seit über 100 Jahren als eines der besten Sci-Fi-Bücher aller Zeiten. Kein Wunder, dass inzwischen viele Film-Adaptionen die Güte des Originals erreichen wollten. Meisterregisseur Steven Spielberg hat es mit seiner packenden Umsetzung Krieg der Welten 2005 fast geschafft. 2021: War of the Worlds - Invasion from Mars, der heute im TV, geht in eine ganz andere Richtung. Der Film ist purer Trash.

Im TV: Trash-Adaption eines Sci-Fi-Meisterwerks, die Steven Spielberg weinen ließe

Der Alien-Invasion aus dem Original folgend, landen auch in 2021: War of the Worlds Außerirdische vom Mars auf der Erde, um uns alle zu unterjochen. Als sie New York erreichen, stellen sich ihnen die mutigen Wissenschaftler:innen Dr. Allison Fischer (Emily Kilian) und Henry (Anthony Jensen) in den Weg.

2021: War of the Worlds entstammt der bekannten Produktionsfirma The Asylum, die für ihre Trash-Kopien beliebter Franchises und Filme bekannt ist. Dazu zählen etwa der Sci-Fi-Klon Planet Dune oder der Moonfall-Abklatsch Moon Crash.

Wann kommt 2021: War of the Worlds im TV?

2021: War of the Worlds - Invasion from Mars läuft am heutigen Freitag, den 1. September 2023, um 22.00 Uhr auf Tele 5. Wer da keine Zeit hat, kann den Sci-Fi-Film um 3.10 Uhr nachholen.

