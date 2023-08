"Die schlimmste Entscheidung meines Lebens": Negan-Star aus The Walking Dead gab nach Star Trek-Desaster fast seine Karriere auf

In The Walking Dead begeistert Jeffrey Dean Morgan als komplexer Schurke Negan. Vor 20 Jahren hätte er seine Karriere fast vorzeitig beendet. Star Trek ist schuld.

Vielen Fans ist Jeffrey Dean Morgan vor allem als Kult-Bösewicht Negan aus der Zombie-Serie The Walking Dead bekannt. In dem bald in Deutschland startenden Spin-off Dead City wird er erneut als geläuterter Ex-Savior zu sehen sein. Doch 20 Jahre zuvor war er bereits Teil eines anderen riesigen Franchises. In der Science-Fiction-Serie Star Trek: Enterprise übernahm Jeffrey Dean Morgan eine Gastrolle, die fast seine Karriere beendete.

Jeffrey Dean Morgans Star Trek-Auftritt vor 20 Jahren war eine einzige Qual

Lange bevor Jeffrey Dean Morgan zum The Walking Dead-Star wurde, in Serien wie Supernatural und Grey's Anatomy begeisterte und in Blockbustern wie Watchmen und Batman v Superman zu sehen war, nahm seine Schauspielkarriere in den frühen 2000er Jahren mit einigen Serien-Gastrollen Fahrt auf.

Im Jahr 2003 gastierte er in der Star Trek-Serie Enterprise als reptiluider Xindi-Schurke Damron in einer Episode der dritten Staffel. Kaum jemand wird ihn allerdings erkannt haben. Denn Jeffrey Dean Morgan wurde als außerirdische Kreatur unter Massen von Latex versteckt.

Paramount Jeffrey Dean Morgan ist in Enterprise kaum wiederzuerkennen

Wo kann ich Jeffrey Dean Morgans Star Trek-Auftritt sehen? Seine Gastrolle spielte er in Folge 11 der 3. Staffel von Enterprise. Die Star Trek-Serie streamt aktuell bei Paramount+ * sowie auf Netflix.

In der YouTube-Talk-Show Hot Ones berichtete Jeffrey Dean Morgan von der traumatischen Erfahrung, die ihn an seinen Karriere-Entscheidungen zweifeln ließ:

Es stellte sich heraus, dass ich Klaustrophobie habe. Der Makeup-Prozess fiel mir wirklich schwer, und ich hatte Strohhalme in der Nase. Ich war noch nie an einem Set, wo ich abends nach Hause ging und dachte: "Was mache ich hier eigentlich? Ich habe die schlimmste Entscheidung meines Lebens getroffen. Ich will nie wieder ein Schauspieler sein." Ich war mir sicher, dass ich das Falsche tue und hätte fast aufgegeben. Es war furchtbar.

Glücklicherweise hing Jeffrey Dean Morgan seine Karrie nach dem Star Trek-Desaster nicht an den Nagel. Nur zwei Jahre später ergatterte er die beliebte Supernatural-Rolle John Winchester. Ein Jahr später folgte sein Engagement als Denny Duquette in der Krankenhausserie Grey's Anatomy. In einem weiteren Star Trek-Projekt war er aber bis heute nicht wieder zu sehen.

