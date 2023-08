Heute im TV: Dieser James Bond-Ersatz stellte einen furchtbaren Negativ-Rekord auf, den so schnell niemand unterbieten wird

Im Fernsehen läuft heute ein Action-Film, der gute Chance hat, im TV mehr Leute als im Kino zu erreichen, denn zu seiner Veröffentlichung kam der Blake Lively-Film mit James Bond-Ambitionen katastrophal weg.

Am heutigen Donnerstag, dem 17. August 2023, zeigt Vox um 22:05 Uhr ein Action-Thriller, der James Bond-Potenzial hätte haben können, aber auf beachtliche Weise scheiterte: Denn The Rhythm Section mit Blake Lively stellte einen bis heute unangetasteten Negativ-Rekord auf.

Heute im TV: Action-Rachefeldzug von James Bond-Produzentin

Sogar James Bond-Produzentin Barbara Broccoli war an Bord, um die Geschichte von Stephanie Patrick (Blake Lively) zum Leben zu erwecken: Nachdem ihre Familie bei einem Flugzeugabsturz stirbt, begibt sich die eigentlich durchschnittliche Frau auf einen selbstzerstörerischen Pfad. Erst die Erkenntnis drei Jahre später, dass der Absturz in Wahrheit kein Unfall war, gibt ihr wieder einen Lebenssinn und sie beginnt, ihre Rache zu planen.



The Rhythm Section

Während Netflix' jüngst wieder einen eigenen James Bond-Versuch gestartet hat, liefert auch das Fernsehprogramm Action mit einer kämpferischen Heldin ab. Doch diese Heldin verdiente sich trotz berühmter Co-Stars wie Jude Law und Sterling K. Brown nur einen überraschenden Minus-Rekord.

Diesen Negativ-Rekord stellte Blake Livelys The Rhythm Section auf

Bereits bevor The Rhythm Section 2020 in den Vereinigten Staaten ins Kino kam, war der Film mehrfach verschoben worden. Seine Test-Vorführung soll Deadline zufolge eine der schlimmsten in Paramounts Geschichte gewesen sein. Daraufhin strich das Studio schon vorab zur Verlust-Minimierung das Werbe-Budget und setzte die Kinosäle der Veröffentlichung herunter.

The Rhythm Section startete in den USA in 3049 Sälen und spielte am Eröffnungswochenende nur 2.8 Millionen ein, in der zweiten Woche nur 1 Million, woraufhin der Film am dritten Wochenende aus dem Programm von 2955 Kinos genommen wurde. Das setzte The Rhythm Section auf Platz 1 der "Biggest Theater Drops", also der Kinos, die einen in über 3000 Sälen gestarten Film innerhalb kürzester aus dem Programm nahmen.

Paramount Düstere Aussichten für Blake Lively im The Rhythm Section

Der Film mit 50 Millionen US-Dollar Budget hätte Voraussagen zufolge 9 bis 12 Millionen einspielen sollen. Am Ende waren es weltweit nicht einmal 6 Millionen an Kino-Einnahmen. The Rhythm Section soll seinem Studio Paramount insgesamt 30 bis 40 Millionen Dollar Verlust beschert haben.

Wie schlecht der James Bond-Ersatz wirklich ist, davon könnt ihr euch im Fernsehen nun selbst ein Bild machen. Wenn ihr The Rhythm Section am Donnerstag verpasst habt, gibt es auch noch die Wiederholung bei Vox am Samstag, den 19. August 2023 um 22:05. Im Stream lässt sich den Action-Thriller nur leihen oder kaufen *.

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöbter:

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.