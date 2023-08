Netflix' eigener James Bond? Gewaltiger Action-Film mit Gal Gadot und Matthias Schweighöfer soll das ab morgen möglich machen

Ab morgen schlägt ein Action-Film bei Netflix auf, der für den Streamer dank Wonder Woman Gal Gadot Chancen auf ein Agenten-Franchise nach James Bond-Vorbild hat. Wobei Heart of Stone auch deutsche Export-Unterstützung von Matthias Schweighöfer erhält.

Während der nächste James Bond-Film noch ganz am Anfang steht, schraubt Netflix mit seinem neusten starbesetzten Actionfilm daran, sein ganz eigenes Agenten-Franchise zum Leben zu erwecken: Heart of Stone mit Gal Gadot könnte dafür der erste Schritt sein und startet am morgigen Freitag, dem 11. August 2023 bei Netflix.

Action-Highlight bei Netflix: Gal Gadot lässt es mit Matthias Schweighöfer krachen

Ihr Name ist nicht James Bond, sondern Stone. Rachel Stone (Gal Gadot). Und sie arbeitet als Agentin für eine Organisation namens "Charter", die über den weltweiten Frieden wacht, ohne dabei an nationale Grenzen gebunden zu sein. Dafür muss Agent Stone zwar auf persönliche Beziehungen verzichten, doch ihre Kollegen, wie Computer-Experte Jack (Matthias Schweighöfer), sind bei dem brenzligen Job längst zur Ersatzfamilie geworden.

Doch eine geheimnisvolle Waffe, "das Herz", mit der sich internationale Märkte ebenso wie Maschinen kontrollieren lassen, wird zur globalen Bedrohung. Nun muss Rachel in ihrer neusten Mission Hackerin Keya (Alia Bhatt) stoppen, um eine Eskalation zu verhindern. Dabei hatte sie sich gerade erst privat dem nichtsahnenden Parker (Jamie Dornan) angenähert.

Netflix Gal Gadot in Heart of Stone

Ob leuchtende Paraglider an verschneiten Berghängen oder explodierende Zeppeline am Himmel: Netflix' Agenten-Film Heart of Stone verspricht im Trailer bereits eine abwechslungsreiche Action-Palette von Regisseur Tom Harper (Peaky Blinders, The Aeronauts). Ob der Film nach James Bond-Vorbild sich zum Erfolg mausert oder nach The Gray Man das nächste Millionen-Grab von Netflix wird, können wir aber natürlich erst nach dem Start abschätzen.

Wie James Bond und Mission Impossible: Gal Gadot soll Heart of Stone zum Franchise-Erfolg führen

Als Hauptfigur weiß der Streaming-Dienst Netflix natürlich, was er an Gal Gadot hat. Ob als Wonder Woman im DC-Universum oder als Gisele in der Fast & Furious-Reihe: sie kann reichlich Action-Erfahrung vorweisen. Für Netflix drehte der Star an der Seite von Dwayne Johnson und Ryan Reynolds zuvor bereits den Action-Film Red Notice, der auf weitere Fortsetzungen ausgelegt ist.

Die Agenten-Action von Heart of Stone schielt derweil offenkundig auf ein potenzielles Franchise, das sich im Stil von James Bond und Mission: Impossible mit immer neuen internationalen Schauplätzen problemlos auf weitere Filme ausweiten lässt. Vorausgesetzt natürlich, dass genug Menschen bei Netflix einschalten.

Netflix Heart of Stone: Matthias Schweighöfer

Nachdem sich Matthias Schweighöfer in Netflix-Filmen wie Zack Snyders Army of the Dead und Army of Thieves in den letzten Jahren zum deutschen Star in Hollywood mauserte, könnte er dabei wie James Bonds Q an Gal Gadots Seite bleiben.

Podcast: Die 8 besten Netflix-Filme aller Zeiten

Seit 2015 veröffentlicht Netflix nicht nur exklusive Serien, sondern auch Filme. Wir haben uns die Titel der vergangenen Jahre angeschaut und die acht besten Netflix-Original-Filme herausgesucht. Um welche es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr in dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom brutalen Kriegsdrama bis zum verträumten Fantasy-Abenteuer, vom Blockbuster bis zum Geheimtipp: Bei Netflix könnt ihr einige starke Original-Filme entdecken. Sogar das verloren geglaubte Werk eines Meister-Regisseurs ist bei dem Streaming-Dienst erschienen.

