Heute im TV: Dieser Sci-Fi-Flop brachte Arnold Schwarzenegger in eine der gefährlichsten Situationen seiner Karriere

Ein Action-Held lebt gefährlich. Heute im TV läuft allerdings ein Sci-Fi-Flop, bei dem Darsteller Arnold Schwarzenegger tatsächlich in akute Lebensgefahr geriet.

Arnold Schwarzenegger hat jede Menge Geschichten aus seiner illustren Karriere zu erzählen. Einen seiner Actionfilme findet er etwa so schlecht, dass er damit seine Kinder bestraft. Bei einem anderen hätte er die Kino-Fassung jedoch womöglich nie gesehen: Beim Dreh des Sci-Fi-Krachers The 6th Day wäre er um ein Haar ertrunken.

Schaut euch hier den Trailer zu The 6th Day an:

The 6th Day - Trailer (Deutsch)

Sci-Fi-Flop brachte Arnold Schwarzenegger in Lebensgefahr

Das verriet er in einer Diskussion auf Reddit . Auf die Frage, zu welchen Zeitpunkten er dem Tod am nächsten gekommen wäre, erzählte er:

Bei The 6th Day versteckte ich mich in einer Szene unter Wasser hinter Embryos [!]. Bei der Probe lief alles gut. Als wir dann aber drehten, konnte ich wegen dem milchigen Wasser nichts sehen. Mir ging die Luft aus und ich wollte zur Oberfläche, aber ich wusste nicht, wo [im Wassertank] der Ausgang war. Ich war gefangen. Dann zog mich mein Stunt-Double Billy Lucas raus. Er hatte gesehen, dass ich in Riesenschwierigkeiten steckte.

"Darum werde ich Stunt-Leute auch immer lieben", schließt Schwarzenegger seine Anekdote auf einem Ton purer Dankbarkeit. Der Einsatz seines Lebens hat ihm an den Kinokassen indes leider wenig gebracht: The 6th Day ernte eher laue Kritiken (via Metacritic ) und entwickelte sich finanziell zum Flop (via Box Office Mojo ).

Arnold Schwarzeneggers bester Sci-Fi-Film: Schaut den neuesten Trailer zu Terminator 2

Terminator 2 3D - Trailer (Deutsch) HD

Arnold Schwarzenegger-Fans dürften bei der Geschichte um einen geklonten Piloten und dessen Kampf gegen einen gewissenlosen Genetik-Konzern dennoch auf ihre Kosten kommen. Und bei der Unterwasser-Szene ihre Fingernägel ins Sofa krallen.

Wann läuft die Sci-Fi-Action The 6th Day mit Arnold Schwarzenegger im TV?

The 6th Day kommt heute um 22:00 Uhr auf ZDFneo. Der Sci-Fi-Kracher ist eine Regie-Arbeit des Action-Experten Roger Spottiswoode (Der Morgen stirbt nie).

Was haltet ihr von The 6th Day?