Heute im TV: Dieser Sci-Fi-Kracher ist so umstritten wie sein Star und spielte trotzdem 186 Millionen ein

Heute läuft ein Sci-Fi-Thriller im TV, in dem Nicolas Cage die Menschheit vor dem Weltuntergang retten muss. Was finanziell ein Erfolg war, fiel bei Kritiker und Publikum nicht so positiv aus.

Den Endzeit-Sci-Fi-Thriller Knowing inszenierte I Robot-Regisseur Alex Proyas 2009 und konnte erneut einen großen Erfolg an den Kinokassen verbuchen. Doch die Kritiken waren dem Film nicht sonderlich gewogen. Immerhin erhielt Hauptdarsteller Nicolas Cage diesmal keine Nominierung für eine Goldene Himbeere.

Darum geht es in dem Sci-Fi-Endzeit-Thriller

Die Kinder einer Schulklasse in Massachusetts öffnen die Zeitkapsel, die ehemalige Schüler vor 50 Jahren vergraben haben. Caleb Koestler (Chandler Canterbury) ist enttäuscht, als er ein mysteriöses Blatt Papier erhält, auf dem sich eine scheinbar unkoordinierte Aneinanderreihung von Zahlen befindet.

Summit Entertainment Knowing

Doch schon bald findet sein Vater John (Nicolas Cage) heraus, dass sich dahinter Daten von tragischen Unfällen und globalen Katastrophen verbergen. Nicht nur die letzten 50 Jahre sind abgebildet, sondern auch die Zukunft. Schafft es John, den Code zu knacken und die Geschehnisse zu verhindern?

Der umstrittene Erfolg von Knowing und Nicolas Cage

Kaum ein Schauspieler ist wohl so umstritten, was den Erfolg seiner Filme angeht, wie Nicolas Cage. In seiner Vita finden sich großartige Filmhits wie 8MM oder Leaving Las Vegas - Liebe bis in den Tod, für den er auch einen Oscar erhielt. Auf der anderen Seite wurde er ganze zwölfmal für den Negativpreis Goldene Himbeere nominiert, unter anderem für Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance und Drive Angry. In welcher Sparte treffen wir Knowing an? Auch hier ist das Ergebnis eher ambivalent.

Auf Rotten Tomatoes erhält Knowing einen Kritiker-Score von schlechten 35 Prozent, wobei es heißt, die absurde Handlung würde sich viel zu ernst nehmen. Auch die vielen Sci-Fi-Klischees und das schlechte Ende werden oft in Rezensionen genannt. Auf der anderen Seiten wurde Knowing 2010 für den Saturn Award als Bester Science-Fiction-Film nominiert und auch das Einspielergebnis von 186 Millionen US-Dollar spricht für einen vollen Erfolg.

Wann läuft Knowing im TV?

Kabel1 zeigt heute, am 20. März um 20:15 Uhr den Endzeit-Thriller im TV. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht auf Donnerstag, den 21. März um 02:00 Uhr. Abseits des Fernsehprogramms könnt ihr Knowing bei Amazon im Stream kaufen oder leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.