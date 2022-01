Heute im TV: Ein absoluter Horror-Klassiker mit einem der verstörendsten Enden aller Zeiten

In Wenn die Gondeln Trauer tragen versucht ein Ehepaar den Tod der Tochter zu verarbeiten. Auf Arte könnt ihr heute den Genre-Klassiker mit Horror- und Drama-Elementen schauen, der in einem unfassbaren Ende gipfelt.

Der Genre-Klassiker Wenn die Gondeln Trauer tragen taucht bis heute immer wieder in Listen mit den besten Horrorfilmen aller Zeiten auf. Dabei wird diese Einstufung dem tragischen Film von Nicolas Roeg nur teilweise gerecht. Der britische Regisseur hat mit dem im Original Don't Look Now betitelten Werk vielmehr einen Mix aus Drama und Psychothriller mit einigen Horror-Elementen gedreht, der vor allem durch die unglaublichen Eröffnungs- und Schlussszenen erschüttert und verstört.

Falls ihr Wenn die Gondeln Trauer tragen noch nie gesehen habt oder mal wieder schauen wollt, könnt ihr den Film heute Abend um 20:15 Uhr auf ARTE schauen – oder in der Mediathek streamen.

Wenn die Gondeln Trauer tragen lässt schmerzhaften Verlust in langsamen Horror kippen

In der Handlung von Nicolas Roegs Film reist der Restaurator John Baxter (Donald Sutherland) mit seiner Frau Laura (Julie Christie) nach Venedig. Hier will das Ehepaar über den tragischen Unfalltod ihrer kleinen Tochter hinwegkommen. Während beide ihre stark geschädigte Beziehung aufarbeiten müssen, tauchen auch noch zwei seltsame Schwestern auf, die angeblich den Geist des verstorbenen Mädchens sehen können.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Wenn die Gondeln Trauer tragen:

Wenn die Gondeln Trauer Tragen - Trailer (Deutsch) HD

Schon die Eröffnungssequenz, die den Unfalltod des kleinen Mädchens als Grauen wie in Zeitlupe ausbreitet, macht Roegs Film mehr zum Kunstwerk als zum klassischen Horrorfilm. Durch den anschließenden Schauplatzwechsel inszeniert der Regisseur Venedig als schwermütige Trauerkulisse, in der sich hinter der Schockstarre und Trauer des Ehepaars langsam ein befremdlicher Schauer ausbreitet.

Neben einer intensiven Sexszene in der Mitte des Films streift die Geschichte von Roegs Werk den unterschwelligen Horror immer nur leicht – bis zum unfassbaren Finale. Das soll an dieser Stelle nicht verraten werden, aber nur soviel: Der Schluss von Wenn die Gondeln Trauer tragen gehört ohne Übertreibung zu den verstörendsten, schockierendsten Enden der Filmgeschichte.

