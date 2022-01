Nächste große Horror-Serie startet heute bei Netflix: Den Zombie-Alptraum mit Squid Game-Star dürft ihr nicht verpassen

Ist All Of Us Are Dead gut? Die Horror-Serie startet heute bei Netflix. Wir geben euch einen Überblick zur Zombie-Serie, die an den Squid Game-Erfolg anschließen soll.

Spätestens seit dem Erfolg von Squid Game letzten Herbst beobachten wir Neustarts aus Südkorea noch genauer. Nun trifft es sich, dass heute bei Netflix eine südkoreanische Horror-Serie anläuft, in der der Squid Game-Star Lee You-mi mitspielt. Bei All Of Us Are Dead stimmen die Voraussetzungen, der nächste Horror-Hit bei Netflix zu werden. Wir stellen die wichtigsten Daten der Serie vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neu bei Netflix: Darum geht es in All Of Us Are Dead

In aller Kürze: Die Serie spielt an einer südkoreanischen Highschool, die von Untoten befallen wird.

Etwas ausführlicher: Die Zombies beginnen, auf der Erde zu wandeln. Genauer gesagt: sie rennen. Ein mysteriöses Virus beginnt in Südkorea die Menschen in wilde und gefräßige Zombies zu verwandeln. Mitten in dem Chaos befindet sich eine Gruppe von Schülerinnen und Schülerin, die sich in ihrem Schulgebäude verschanzen. Für sie beginnt ein Kampf ums Überleben. Mit allen Mitteln müssen sie die rasenden Zombies von sich fern halten und bekämpfen, um nicht selbst mit dem Virus infiziert zu werden.

Das sind die Hintergründe der Zombie-Serie bei Netflix

Die neue Serie basiert auf einem Webcomic von Joo Dong-geun, dessen Titel ungefähr mit "Now at our School" übersetzt werden kann. Lee Jae-kyoo (Intimate Strangers) führte Regie und Chun Sung-il (The Pirates) schrieb das Drehbuch für All Of Us Are Dead.

Schaut den deutschen Trailer zu All Of Us Are Dead

All Of Us Are Dead - S01 Trailer (Deutsch) HD

Kritiken: Ist All Of Us Are Dead gut?

Ersten Reviews zufolge ist All Of Us Are Dead ein nicht perfekter, aber sehr druckvoller und ambitionierter Zombie-Thriller, der sich mit originellen Ideen einen verdienten Platz in dem überlaufenen Genre erstreitet. Die Art, wie sich das Zombie-Virus verbreitet, unterscheidet sich elementar von anderen Genre-Vertretern. Außerdem spart auch dieser Südkorea-Export nicht mit Gesellschaftskritik. Das hat er mit Parasite und Squid Game gemein.

Gibt es All Of Us Are Dead mit deutscher Synchro?

Ja, ihr könnt die Horror-Serie sowohl deutsch synchronisiert als auch mit deutschen Untertiteln schauen.

Wie viele Folgen von All Of Us Are Dead gibt es?

Es gibt 8 Folgen und sie alle werden wie gewohnt am selben Tag auf einem Schlag veröffentlicht. Ab heute, den 28. Januar, läuft All Of Us Are Dead bei Netflix.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.