Heute im TV: Ein endlos unterhaltsamer FSK 18-Horrorfilm, der einem die Lachtränen in die Augen treibt

Wer Lachtränen und Horror-Schocks nicht für unvereinbar hält, sollte heute im TV einschalten: Severance ist ein erfrischender FSK-18-Spaß.

Manche Horrorfilme sind so blutrünstig wie urkomisch. Heute läuft im TV das beste Beispiel. Severance - Ein blutiger Betriebsausflug ist ein 95-minütiger Büro-Trip in die Hölle. Selbst die Lachmuskeln müssen um ihr Überleben kämpfen.

The Office als FSK-18-Horror: Severance ist ein abgefahrener Höllentrip im TV

Der Film von Horror-Veteran Christopher Smith (Creep) fängt banal genug an. Ein Gruppe Angestellter einer Rüstungsfirma, darunter Maggie (Laura Harris) und Steve (Danny Dyer) werden zu einem Teambuilding-Wochenende in die Wälder Ungarns kutschiert. Sie sind nicht allein. Eine Gruppe von Killern trachtet den Schreibtischtäter:innen nach dem Leben.

Schaut euch hier den Trailer zu Severance an:

Severance - Trailer (Deutsch)

Hier trifft Das Büro auf Beim Sterben ist jeder der Erste. Während hartgesottene Horrorfans mit einem skrupellos blutigen Überlebenskampf abgeholt werden, bettet die Schocker-Komödie alles auf ein Federbett aus Sarkasmus. Der Mikrokosmos Büro wird aufs Vergnüglichste durch den Fleischwolf gedreht. Das eiskalte Alphatier, der dauergrinsende Lakai, die selbstgekrönte Königin der Political Correctness. Alle Karikaturen zwischen Stempel und Kopierer finden sich wieder.

Egal ob Drogenrausch auf der Bustoilette oder Regelzank beim Paintball, die skurrilen Figurenzeichnungen bringt Smith wunderbar gegeneinander in Stellung. Das folgende Massaker ist da sowohl Kontrast wie Pointe. Angstschweiß und Lachtränen ergeben in Severance einen wilden Mix.

Wann läuft die Horror-Komödie Severance im TV?

Severance kommt heute Abend um 0 Uhr auf Tele 5. Wer da keine Zeit findet, kann den Film in der folgenden Nacht um 3.30 Uhr nachholen. Zum Cast der Horror-Komödie gehören auch Toby Stephens (James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag) und Tim McInnerny (Game of Thrones).

