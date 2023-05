Heute im TV: Ein fast vergessener Marvel-Film, bei dem wir seit 12 Jahren auf Teil 3 warten

Am Donnerstag strahlt VOX den ersten Ghost Rider-Film mit Nicolas Cage aus. Seit Teil 2 von 2011 ist es ruhig um die Marvel-Reihe geworden. Zuletzt verkündete Ryan Gosling Interesse an dem Anti-Helden.

Neben den erfolgreichen Superhelden-Filmen aus dem Marvel Cinematic Universe ist ein exzentrischer Charakter wie der Ghost Rider mittlerweile fast in Vergessenheit geraten. 2007 und 2011 war Nicolas Cage in zwei Verfilmungen der Comic-Reihe zu sehen. Am Donnerstag wird Ghost Rider um 22:50 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Zuletzt brachte sich Superstar Ryan Gosling für die Rolle ins Gespräch.

Worum geht es in Ghost Rider?

Die Story des Anti-Helden aus dem Marvel-Universum dreht sich um den berühmten Motorrad-Stuntfahrer Johnny Blaze. Um seinen sterbenden Vater zu retten, verkauft er seine Seele an den Teufel und verwandelt sich jede Nacht in den feurigen Dämon auf der Jagd nach Bösewichten.

Die Ghost Rider-Reihe wartet bis jetzt noch auf ein Comeback

Nachdem mit Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance eine Fortsetzung zu dem ersten Teil von Mark Steven Johnson erschien, ist es seit 2011 ziemlich ruhig um die Figur geworden. Ende 2021 sprach The Walking Dead-Star Norman Reedus darüber, dass er sehr gerne der neue Ghost Rider werden würde.

Mitte 2022 sagte dann Ryan Gosling, dass Ghost Rider die einzige Rolle sei, für die er ins Marvel-Universum kommen würde. Bis heute gibt es aber keinerlei Infos oder auch nur Hinweise, dass ein neuer Ghost Rider-Film geplant ist. Weder mit Reedus noch mit Gosling oder mit dem Original-Star Cage.

