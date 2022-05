Heute im TV: Ein richtig schlimmer Sci-Fi-Blockbuster, der ein ganzes Universum zerstört hat

Die abebbende Jugendbuch-Welle ließ 2016 einen Sci-Fi-Film untergehen. Und der riss ein ganzes Universum mit sich in die Tiefe.

Eine Zeitlang verkauften sich Jugendbuch-Verfilmungen mit Fantasy oder Sci-Fi-Einschlag wie geschnitten Brot. Die 5. Welle mit Chloë Grace Moretz zeigte, dass sich der Wind gedreht hatte. Ein bereits geplantes Franchise verschwand in der Versenkung. Heute läuft der Sci-Fi-Flop im TV.

Im TV: "Schlaffer" Sci-Fi-Flop brachte ein ganzes Franchise zum Einsturz

Dabei klingt die Story nach der Buchvorlage von Rick Yancey eigentlich ganz spannend. Aliens haben die Erde in bisher vier Vernichtungswellen übernommen. Dazu gehörten globale Katastrophen wie Energieausfälle, Seuchen und Massenmord. Während die gebeutelte Menschheit sich auf Welle 5 vorbereitet, ist Cassie (Moretz) auf der Suche nach ihrem kleinen Bruder Sam (Zackary Arthur). Und trifft dabei auf den jungen Evan (Alex Roe).

Doch daraus wurde bei der Kritik ein schlimmer Flop (via Metacritic ). Rotten Tomatoes nennt ihn "schlaff und nachgeahmt" und vergibt eine 15%-Wertung. Der Rolling Stone bezeichnet ihn als "eine dystopische Pleite" und schreibt, er verkaufe "dasselbe Bla-bla-bla, das einst Twilight und Divergent zu Phänomen gemacht hat."

Das reichte offenbar nicht. Auch an den Kinokassen war das Ergebnis alles andere als begeisternd (via Box Office Mojo ). Sony hatte zwar die Adaptionsrechte an Yanceys kompletter Trilogie, ließ es dann aber lieber bei einem Film bewenden.

Wann kommt Die 5. Welle mit Chloë Grace Moretz im TV?

Die 5. Welle läuft heute um 20.15 Uhr auf RTL II. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 2.10 Uhr nachholen. Der Sci-Fi-Film hat ohne Werbung eine Laufzeit von 112 Minuten.

