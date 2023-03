Heute im TV: Der Sci-Fi-Flop, der Will Smiths Erfolgssträhne als König von Hollywood endgültig zerstörte

Unter dem Misserfolg des Sci-Fi-Blockbusters After Earth litt Will Smith wohl mehr als unter jedem anderen. Heute läuft der Film im TV. Wir erklären, was er für die Karriere des Stars bedeutet.

Es gab eine Zeit, da war Will Smith die sicherste Bank im Blockbuster-Geschäft. Seine Filme erlösten an den Kinokassen verlässlich Überschüsse. Wer den Star in seinen Reihen wusste, konnte sich glücklich schätzen. Mit After Earth verlor Will Smith den Nimbus als Goldesel des Kinos ein für alle Mal. Heute läuft der Sci-Fi-Blockbuster im TV. Wir erklären, worum es in After Earth, warum der Film zum Minus-Geschäft wurde und wie er sich auf Will Smiths Karriere auswirkte.

Will Smith und Jaden Smith: Das ist die Vater-Sohn-Geschichte von After Earth

Da die Erde nicht mehr bewohnbar ist, hat sich die Menschheit auf die Suche nach einer neuen Heimat begeben und diese auf dem Planeten Nova Prime gefunden. Viele Jahre später muss General Cypher Raige (Will Smith) aufgrund eines Asteroidenschauers mit seinem Sohn Kitai (Jaden Smith) eine Notlandung einlegen – ausgerechnet auf der Erde, wie sich später herausstellt.

After Earth kostete 130 Millionen US-Dollar und Will Smith seinen Ruf

After Earth war ein riskantes Geschäft. Der Sci-Fi-Film basierte nicht auf einer etablierten Marke. Will Smiths Gesicht und das sein Sohnes Jaden mussten reichen, um ein ausreichend großes Publikum in die Kinosäle zu ziehen. 130 Millionen US-Dollar Produktionsbudget plus etwa denselben Betrag an Marketing-Kosten hätte After Earth mit diesem Rezept mindestens wieder einspielen müssen, um in den schwarzen Zahlen zu landen (eher noch mehr). After Earth erreichte laut Box Office Mojo allerdings nur 243 Millionen US-Dollar. Ein brutaler Nackenschlag für Will Smith und sein damals bereits bröckelndes Selbstverständnis.

Will Smiths einmaliger Hollywood-Rekord – und wie After Earth ihn zerstörte

Zwischen 2002 und 2008 stellte Will Smith einen bis heute unerreichten Rekord ein: Er ist der einzige Schauspieler, der mit 8 Filmen hintereinander 100 Millionen Dollar an den US-Kinokassen eingespielt hat. 8 Mal hintereinander startete er auf Platz 1 der nordamerikanischen Kino-Charts. So wurde er zum König von Hollywood.

Das sind die acht Filme, mit denen Smith die beiden Rekorde erreichte:

Men in Black 2 (2002) - USA: 190,4 Mio. Insgesamt: 441,8 Mio.

- USA: 190,4 Mio. Insgesamt: 441,8 Mio. Bad Boys II (2003) - USA: 138,5 Mio. Insgesamt: 273,3 Mio.

- USA: 138,5 Mio. Insgesamt: 273,3 Mio. I, Robot (2004) - USA: 144,8 Mio. Insgesamt: 348,6 Mio.

- USA: 144,8 Mio. Insgesamt: 348,6 Mio. Große Haie - Kleine Fische (2004) - USA: 161,4 Mio. Insgesamt: 371,7 Mio.



- USA: 161,4 Mio. Insgesamt: 371,7 Mio. Hitch (2005) - USA: 177,8 Mio. Insgesamt: 366,8 Mio.

- USA: 177,8 Mio. Insgesamt: 366,8 Mio. Das Streben nach Glück (2006) - USA: 162,6 Mio. Insgesamt: 307,3 Mio.

- USA: 162,6 Mio. Insgesamt: 307,3 Mio. I am Legend (2007) - USA: 256,4 Mio. Insgesamt: 585,5 Mio.

- USA: 256,4 Mio. Insgesamt: 585,5 Mio. Hancock (2008) - USA: 227,9 Mio. Insgesamt: 524,2 Mio. Im Heimkino: Der beste Sci-Fi-Horror 2022, Krieg der Welten trifft Der weiße Hai

2008 erhielt die Erfolgssträhne ihre erste Delle mit dem Melodrama Sieben Leben , das für Smith-Verhältnisse lediglich passabel an den Kinokassen lief. Mit Men in Black 3 gelang Smith 2012 nochmal ein erwartbarer Erfolg.

Mit dem Start von After Earth 2013, vor ziemlich genau 10 Jahren, stellte sich aber ein stetiger Abwärtstrend ein. Es folgten weitere Flops wie Focus und Verborgene Schönheit. Er sortierte sich und seine Marke neu. Heute hat sich Smith als Filmstar gefestigt. Er wählt seine Rollen sorgfältiger (King Richard) und pragmatischer (Bad Boys For Life) aus. Will Smith-Flops gibt es inzwischen wieder seltener. Vor allem, weil es weniger Filme mit Will Smith gibt.



Mehr zu Will Smith:

Wann und wo läuft After Earth im TV?

After Earth läuft heute im 23 Uhr bei VOX. Die Wiederholung folgt am 1. April um 22.50 Uhr. Außerdem könnt ihr den Film bei Netflix streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.