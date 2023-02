Sci-Fi-Sequel mit Will Smith kommt wirklich: Jetzt wurde enthüllt, wie er in I Am Legend 2 zurückkehrt (obwohl seine Figur tot ist)

Letztes Jahr wurde I Am Legend 2 mit Will Smith offiziell angekündigt. Offen blieb die Frage, wie der Star im Sci-Fi-Sequel zurückkehren kann. Jetzt gibt es eine Antwort.

Als 2022 ein Sequel zum Sci-Fi-Hit I Am Legend mit Will Smith angekündigt wurde, stellte sich vor allem eine Frage: Wie kehrt der Star zurück, nachdem seine Figur im ersten Teil am Ende gestorben ist? Eine Theorie gab es schon, die jetzt offiziell bestätigt wurde.

Schaut hier mal wieder einen deutschen Trailer zu I Am Legend:

I Am Legend - Trailer (Deutsch) HD

I Am Legend 2 bezieht sich auf das alternative Ende von Teil 1

Wie Screen Rant berichtet, sprach Produzent Akiva Goldsman in einem neuen Deadline-Interview über die Entwicklung von I Am Legend 2. Dabei bestätigte er auch, was viele schon vermutet haben. Das Sci-Fi-Sequel ignoriert das Ende der Kinofassung und bezieht sich auf das alternative Ende, das später mit der Heimkino-Version des Erfolgsfilms veröffentlicht wurde.

In der Kinofassung von I Am Legend opfert sich Smiths Hauptfigur Robert Neville am Ende selbst mit einer Handgranate im Kampf gegen eine Horde der Zombie-ähnlichen Infizierten.

Damals wurde auf DVD ein alternatives Ende veröffentlicht, in dem Robert das Ziel der Angreifer realisiert und einen friedlichen Ausgang erreicht, bei dem die Infizierten eine eigene Gemeinschaft bilden wollen und die Überlebenden schließlich in Ruhe lassen.

Dieses Ende, das sich stärker an die Romanvorlage von Richard Matheson hält, wird für I Am Legend 2 jetzt offiziell Kanon. Damit ist geklärt, wie Smith im Sequel zurückkehrt. Neben dem Star spielt außerdem Michael B. Jordan in der Fortsetzung mit, die laut Produzent Akiva Goldsman viele Jahre nach dem ersten Teil spielen soll. I Am Legend 2 wird voraussichtlich 2025 ins Kino kommen.