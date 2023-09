Heute im TV: Ein Will Smith-Tiefpunkt, der als "grauenhaftester Film aller Zeiten" verrissen wurde

Am Sonntag läuft ein Will Smith-Drama im TV, das in Kritiken damals teilweise zerfetzt wurde. Ein Kino-Hit wurde der emotionale Streifen trotzdem.

In den frühen 2000er-Jahren war Will Smith einer der größten Hit-Garanten Hollywoods. Gegen Ende des Jahrzehnts liefen seine Filme aber langsam nicht mehr so verlässlich und kamen vor allem bei der Kritik deutlich schlechter an.

Ein gutes Beispiel dafür ist Sieben Leben von 2008, der gerade mal 27 Prozent auf Rotten Tomatoes hat. Ein kommerzieller Film wurde das extrem emotionale Drama, das am Sonntag bei Sixx läuft, trotzdem noch.

Darum geht es in Sieben Leben

In der Handlung des Films wird Smiths Hauptfigur Ben von Schuldgefühlen geplagt, nachdem er einen Autounfall mit sieben Toten verursacht hat. Daher will er sieben Menschen auswählen, denen er lebensnotwendige Organe seines Körpers spendet.

Sieben Leben wurde teilweise in Kritiken vernichtet

Die Kritiken zu dem Drama fielen damals teilweise unglaublich negativ aus. A.O. Scott von der New York Times schrieb über Sieben Leben zum Beispiel: "der unfassbarste, augenzerreißendste, [...] wahnwitzig grauenhafteste Film, der je gedreht wurde."

Mit einem Budget von 55 Millionen Dollar spielte das Will Smith-Drama laut Box Office Mojo an den weltweiten Kinokassen trotzdem über 169 Millionen Dollar ein. Die schlechten Kritiken konnten also noch nicht verhindern, dass aus Sieben Leben ein Hit wird.

Wann läuft Sieben Leben im TV?

Sixx strahlt Sieben Leben am 17. September 2023 um 22:05 Uhr aus. In der Streaming-Flatrate könnt ihr das Drama gerade nirgends schauen.

