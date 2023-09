"Innerlich kämpfe ich dagegen": Fantasy-Genie Tim Burton kritisiert die großen Superhelden-Überraschungen des Sommers (und es ist absolut verständlich)

Fantasy-Meister Tim Burton konnte die DC-Weiterentwicklungen von zweien seiner großen Helden 2023 auf der Leinwand sehen. Er kann sie nicht leiden.

Tim Burton ist ein Ausnahmeregisseur, dessen Look durch Filme wie Edward mit den Scherenhänden weite Verbreitung fand. Unter anderem arbeitete er auch mit Michael Keaton an mehreren Batman-Filmen und sollte

einen Superman-Blockbuster ins Kino bringen.

Beide Stars konnte er nun in ihren Superhelden-Rollen in The Flash im Kino sehen. Einem Film, bei dem er keinerlei Mitspracherecht bekam. Was ihm verständlicherweise überhaupt nicht passt.



Fantasy-Meister Tim Burton verurteilt Verwendung seines Werkes: "Raubt mir die Seele"

Gegenüber Variety verglich er die Verwendung seiner Figuren in The Flash mit der Verwendung von AI-Kopien:

Sie nehmen etwas, was du gemacht hast, Batman oder was auch immer, und vergreifen sich kulturell daran. Du bist ohnehin schon Sklave von Disney oder Warner und sie können tun, was sie wollen. Mittlerweile kämpfe ich innerlich dagegen.

Warner Michael Keaton als Batman in The Flash

Im Gespräch mit The Independent kritisierte der Regisseur auch die Verwendung von Kopien von Disney-Figuren, die per AI seinem Stil ähneln sollten: "Ich erinnere mich da an andere Kulturen, die sagen: Bitte mach kein Bild, es raubt mir die Seele."

